ГАЙД ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: КАК ЗАПУСТИТЬ ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ OZON

Источник материала: ProBusiness

Предприниматели Беларуси могут стать официальными партнерами Ozon, одного из крупнейших маркетплейсов на пространстве СНГ с 37 млн покупателей. Для этого не обязательно что-то производить и продавать. Можно с относительно небольшими вложениями открыть пункт выдачи заказов и зарабатывать на этом. При этом пока точка выходит на оборот, Ozon перечисляет ее владельцу гарантированные выплаты в размере до 40 100 белорусских рублей. Поговорим о том, с чего начать и на что обратить внимание.

Шаг 1. Регистрация компании и поиск локации

Партнером Ozon в построении сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) может стать только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Если организационно-правовой формы еще нет, бизнес стоит начинать с регистрации. Коды ОКЭД должны быть связаны с розничной торговлей, складским хозяйством и предоставлением услуг.

Параллельно можно начинать искать место для размещения ПВЗ. Он не обязательно должен находиться в столице, это может быть любая точка любого города. Практика показывает, что самые эффективные ПВЗ расположены в спальных районах. Открыть пункт можно даже в частном доме. Но нужно учитывать, что заказы порой бывают габаритными, а перед праздниками их обычно приходит много. Кроме того, среди покупателей могут быть мамы с колясками, которым нужно где-то ее оставить или как-то завезти внутрь. Все это диктует определенные требования к помещению и, кстати, к его отделке — ее нужно будет сделать брендированной, но маркетплейс предоставляет все трафареты и материалы.





Кстати, чтобы получить максимальный объем поддержки от Ozon, выбранное помещение должно быть не менее 25 кв. метров и уже с косметическим ремонтом.

Не лишним будет изучить карту расположения ПВЗ в конкретном городе на сайте Ozon. Это позволит избежать чересчур тесного соседства. Для удобства наиболее многолюдные места подсвечены. Идеально, если это будет где-то рядом с большими магазинами или на первом этаже торгового или офисного центра, неподалеку от метро или остановок общественного транспорта.

Шаг 2. Подключение к франшизе

Чтобы открыть пункт, нужно сначала заполнить анкету на сайте Ozon . В ответ придет ссылка на специальный сервис (приложение «Пункт Ozon»), где нужно отметить свою точку. Эту заявку рассматривает территориальный менеджер. Как правило, процесс занимает всего пару дней. После одобрения можно запускать процесс подписания франчайзингового договора, ремонта и отделки. Важное уточнение — соглашение об аренде к тому моменту тоже должно быть уже заключено.





Шаг 3. Ремонт, реклама и продвижение

Каждый ПВЗ должен быть одинаково брендирован, и Ozon берет на себя рекламу и продвижение. Предпринимателю выдается «стартовый комплект» — вывеска, раздаточные материалы, стикеры и т. д. А у живущих неподалеку покупателей в приложении появляется сообщение о том, что рядом с ними открылся новый ПВЗ. Кроме того, он будет отмечен на всех картах — Яндекс, Google и 2ГИС.

Партнеру площадки остается купить мебель, сделать косметический ремонт, озаботиться наймом персонала, приобретением оргтехники и т.д. В каждом пункте должна быть зона ожидания, клиентская стойка, хотя бы одна примерочная, стеллажи для хранения.

Нетрудно заметить, что большинство ПВЗ Ozon работает без выходных и с девяти до девяти. И это одна из слагаемых успеха — люди имеют возможность забирать заказы, когда им удобно. Конечно, владелец может работать в точке сам, но куда продуктивнее озаботиться поиском сотрудников.

Ozon заинтересован в развитии сети, поэтому дает деньги на развитие владельцам новых ПВЗ в первые полгода после открытия точки. Выплата производится в российских рублях ежемесячно, а ее размер фиксирован. В общей сложности можно получить до *780 000 российских или 40 100 белорусских рублей.

Размер выплаты зависит от размера населенного пункта, где находится ПВЗ. В Минске, например, это до 200 000 российских рублей ежемесячно, в областных центрах — до 150 000, в городах с населением до 10 тысяч — 120 000, с меньшим количеством жителем — до 90 000.





Шаг 4. Стабильный заработок вместе с Ozon

В среднем на открытие одной точки уходит до двух недель. В дальнейшем прибыль складывается не только из гарантированного дохода и процентов с оборота (в Беларуси это 4,4%). Партнеры Ozon могут получать дополнительные деньги, принимая товары от продавцов маркетплейса, загружая отправления в ближайшие постаматы.

Основу бизнеса составляют три простых операции: прием товаров, выдача заказов, и, при необходимости, оформление возвратов. У владельца ПВЗ есть специальное приложение, где фиксируется место расположения конкретного товара на его складе, это упрощает рабочие операции.

Рынок онлайн-торговли в Беларуси сейчас находится в стадии активного развития. Это касается не только выхода производителей на крупные площадки. Сеть ПВЗ тоже постоянно расширяется, но в рамках страны еще есть очень много свободных зон. Так что это перспективная ниша и отличная возможность для начала собственного бизнеса.