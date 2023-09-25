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ГАЙД ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: КАК ЗАПУСТИТЬ ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ OZON
25.09.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Предприниматели Беларуси могут стать
Шаг 1. Регистрация компании и поиск локации
Параллельно можно начинать искать место для размещения ПВЗ. Он не обязательно должен находиться в столице, это может быть любая точка любого города. Практика показывает, что самые эффективные ПВЗ расположены в спальных районах. Открыть пункт можно даже в частном доме. Но нужно учитывать, что заказы порой бывают габаритными, а перед праздниками их обычно приходит много. Кроме того, среди покупателей могут быть мамы с колясками, которым нужно где-то ее оставить или как-то завезти внутрь. Все это диктует определенные требования к помещению и, кстати, к его отделке — ее нужно будет сделать брендированной, но маркетплейс предоставляет все трафареты и материалы.
Кстати, чтобы получить максимальный объем поддержки от Ozon, выбранное помещение должно быть не менее 25 кв. метров и уже с косметическим ремонтом.
Не лишним будет изучить карту расположения ПВЗ в конкретном городе на сайте Ozon. Это позволит избежать чересчур тесного соседства. Для удобства наиболее многолюдные места подсвечены. Идеально, если это будет где-то рядом с большими магазинами или на первом этаже торгового или офисного центра, неподалеку от метро или остановок общественного транспорта.
Шаг 2. Подключение к франшизе
Чтобы открыть пункт, нужно сначала заполнить анкету
Шаг 3. Ремонт, реклама и продвижение
Каждый ПВЗ должен быть одинаково брендирован, и Ozon берет на себя рекламу и продвижение. Предпринимателю выдается «стартовый комплект» — вывеска, раздаточные материалы, стикеры и т. д. А у живущих неподалеку покупателей в приложении появляется сообщение о том, что рядом с ними открылся новый ПВЗ. Кроме того, он будет отмечен на всех картах — Яндекс, Google и 2ГИС.
Партнеру площадки остается купить мебель, сделать косметический ремонт, озаботиться наймом персонала, приобретением оргтехники и т.д. В каждом пункте должна быть зона ожидания, клиентская стойка, хотя бы одна примерочная, стеллажи для хранения.
Нетрудно заметить, что большинство ПВЗ Ozon работает без выходных и с девяти до девяти. И это одна из слагаемых успеха — люди имеют возможность забирать заказы, когда им удобно. Конечно, владелец может работать в точке сам, но куда продуктивнее озаботиться поиском сотрудников.
Ozon заинтересован в развитии сети, поэтому дает деньги на развитие владельцам новых ПВЗ в первые полгода после открытия точки. Выплата производится в российских рублях ежемесячно, а ее размер фиксирован. В общей сложности можно получить до *780 000 российских или 40 100 белорусских рублей.
Размер выплаты зависит от размера населенного пункта, где находится ПВЗ. В Минске, например, это до 200 000 российских рублей ежемесячно, в областных центрах — до 150 000, в городах с населением до 10 тысяч — 120 000, с меньшим количеством жителем — до 90 000.
Шаг 4. Стабильный заработок вместе с Ozon
В среднем на открытие одной точки уходит до двух недель. В дальнейшем прибыль складывается не только из гарантированного дохода и процентов с оборота (в Беларуси это 4,4%). Партнеры Ozon могут получать дополнительные деньги, принимая товары от продавцов маркетплейса, загружая отправления в ближайшие постаматы.
Основу бизнеса составляют три простых операции: прием товаров, выдача заказов, и, при необходимости, оформление возвратов. У владельца ПВЗ есть специальное приложение, где фиксируется место расположения конкретного товара на его складе, это упрощает рабочие операции.
Рынок онлайн-торговли в Беларуси сейчас находится в стадии активного развития. Это касается не только выхода производителей на крупные площадки. Сеть ПВЗ тоже постоянно расширяется, но в рамках страны еще есть очень много свободных зон. Так что это перспективная ниша и отличная возможность для начала собственного бизнеса.
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Предприниматели Беларуси могут стать официальными партнерами Ozon, одного из крупнейших маркетплейсов на пространстве СНГ с 37 млн покупателей. Для этого не...
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