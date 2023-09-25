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Как на маркетплейсах нарушаются права продавцов и что с этим делать: мнение адвоката
25.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«В последнее время
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1. Продажа товара продавца по заниженной цене из-за сбоев на площадке
Как показывает практика, это не единичные случаи. В суд можно подавать иск о взыскании упущенной выгоды. Проблема обычно возникает, когда продавец хочет повысить цену и установить большую скидку, чтобы карточка товара ранжировалась в топе выше. Например, платформа Wildberries часто не дает внести эти изменения. Кроме того, возникают ситуации, когда скидка прогружается быстрее, чем новая стоимость. Условно товар стоил 100 руб., скидка была 1%. Поставщик решил повысить цену до 1000 руб. и установить скидку 90%, но из-за технических проблем сайта скидка в 90% прогружается на стоимость в 100 руб. Нам удалось изменить судебную практику и добиться решения суда в том числе кассационной инстанции о том, что маркетплейс несет ответственность за такой сбой работы.
2. Маркетплейсы не следят за тем, что покупатели пользуются товаром, а потом сдают его обратно
Это нарушение относится к категории злоупотребления правами со стороны покупателей, которые знают, что на маркетплейсах установлен срок возврата товара без дополнительной оплаты. Схема чаще всего такая: человек покупает товар, пользуется им, а потом возвращает под видом брака. В таких делах важно доказать, что поставлялся абсолютно новый товар, а вернули его уже после эксплуатации. Для этого необходимо фиксировать факт приемки такого товара, направлять возражения и приглашать специалистов для установления причин «брака», чтобы доказать, что маркетплейс не имел права принимать такой товар обратно.
3. Штраф за неверные габариты товара
Ситуация приобрела массовый характер в 2022 году. Разберем на таком примере. Поставщик упаковывает футболку в пакет. Размер упаковки 10*20*5 см. Футболка уехала к покупателю, он ее примерил, пакет порвал. На ПВЗ ее упаковали в пакет с другими (бо´льшими) размерами, она поступила на склад, и маркетплейс заявляет, что габариты товара были указаны неправильно и накладывает штраф, а также требует возместить услуги по транспортировке или хранению в повышенном размере. Бывали ситуации, когда по техническим причинам работы сайта габариты в карточке товара просто исчезали, и, по мнению маркетплейса, в этом тоже были виноваты продавцы. Кроме того, маркетплейс зачастую не предоставляет доказательств нарушения условий договора со стороны продавцов в части завышения габаритов, поэтому суды в большинстве случаев встают на сторону селлеров.
4. Потерянные товары
Самое частое нарушение. Товар может теряться при приемке товара маркетплейсом. Например, Wildberries не дает никаких документов поставщику о том, что он сдал товар. Условно, поставщик привозит 1000 пар носков, а у маркетплейса оказывается только 500. Также чаще всего товар теряется либо при отправке покупателю, либо при возвращении от него. Убытки поставщиков могут достигать от сотен тысяч рублей до миллионов. Сложность доказательства в судах в том, что нужно предоставлять максимальное количество документов, которые могут подтвердить факт передачи и перемещений товара.
5. Маркетплейс не принял товары без указания причины, отправил обратно и взыскал за логистику
Ситуация возникает, когда поставщик отправил маркетплейсу товар на склад для последующей реализации. Но через какое-то время товар возвращается обратно из-за отказа маркетплейса принять такой товар. Во время приемки продавцом возвратного товара выясняется, что на упаковке при передаче товара были указаны правильные штрих-коды и другая необходимая информация. Но при этом Wildberries не указывает причину возврата и взыскивает расходы на логистику, то есть за доставку товара обратно поставщику. В таких случаях также необходимо обращаться в суд за возмещением убытков, а предварительно соблюсти досудебный порядок урегулирования спора.
Рекомендации селлерам, как защитить свои права:
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