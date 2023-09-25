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Как на маркетплейсах нарушаются права продавцов и что с этим делать: мнение адвоката

25.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как на маркетплейсах нарушаются права продавцов и что с этим делать: мнение адвоката

«В последнее время значительно увеличилось число исков к ООО „Вайлдберриз“. За неполный 2023 год против маркетплейса было подано 1652 иска, что на 914 больше по сравнению со всем прошлым годом. При этом растет и сумма претензий к маркетплейсу — с 645 млн российских рублей в 2022 году до 11,2 млрд в текущем», — констатирует адвокат селлеров, один из соавторов законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов в России Виктория Меллит. Эксперт в преддверии конференции «МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2024: BIG START», которая пройдет 29 сентября 2023 года в Минске, объяснила «Про бизнес», какие нарушения чаще всего допускают торговые онлайн-площадки и что нужно делать селлерам, чтобы защитить свои права.

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Как на маркетплейсах нарушаются права продавцов и что с этим делать: мнение адвоката
Виктория Меллит
Адвокат селлеров, один из соавторов законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов в России

1. Продажа товара продавца по заниженной цене из-за сбоев на площадке

Как показывает практика, это не единичные случаи. В суд можно подавать иск о взыскании упущенной выгоды. Проблема обычно возникает, когда продавец хочет повысить цену и установить большую скидку, чтобы карточка товара ранжировалась в топе выше. Например, платформа Wildberries часто не дает внести эти изменения. Кроме того, возникают ситуации, когда скидка прогружается быстрее, чем новая стоимость. Условно товар стоил 100 руб., скидка была 1%. Поставщик решил повысить цену до 1000 руб. и установить скидку 90%, но из-за технических проблем сайта скидка в 90% прогружается на стоимость в 100 руб. Нам удалось изменить судебную практику и добиться решения суда в том числе кассационной инстанции о том, что маркетплейс несет ответственность за такой сбой работы.

Как на маркетплейсах нарушаются права продавцов и что с этим делать: мнение адвоката

2. Маркетплейсы не следят за тем, что покупатели пользуются товаром, а потом сдают его обратно

Это нарушение относится к категории злоупотребления правами со стороны покупателей, которые знают, что на маркетплейсах установлен срок возврата товара без дополнительной оплаты. Схема чаще всего такая: человек покупает товар, пользуется им, а потом возвращает под видом брака. В таких делах важно доказать, что поставлялся абсолютно новый товар, а вернули его уже после эксплуатации. Для этого необходимо фиксировать факт приемки такого товара, направлять возражения и приглашать специалистов для установления причин «брака», чтобы доказать, что маркетплейс не имел права принимать такой товар обратно.

Как на маркетплейсах нарушаются права продавцов и что с этим делать: мнение адвоката

3. Штраф за неверные габариты товара

Ситуация приобрела массовый характер в 2022 году. Разберем на таком примере. Поставщик упаковывает футболку в пакет. Размер упаковки 10*20*5 см. Футболка уехала к покупателю, он ее примерил, пакет порвал. На ПВЗ ее упаковали в пакет с другими (бо´льшими) размерами, она поступила на склад, и маркетплейс заявляет, что габариты товара были указаны неправильно и накладывает штраф, а также требует возместить услуги по транспортировке или хранению в повышенном размере. Бывали ситуации, когда по техническим причинам работы сайта габариты в карточке товара просто исчезали, и, по мнению маркетплейса, в этом тоже были виноваты продавцы. Кроме того, маркетплейс зачастую не предоставляет доказательств нарушения условий договора со стороны продавцов в части завышения габаритов, поэтому суды в большинстве случаев встают на сторону селлеров.

4. Потерянные товары

Самое частое нарушение. Товар может теряться при приемке товара маркетплейсом. Например, Wildberries не дает никаких документов поставщику о том, что он сдал товар. Условно, поставщик привозит 1000 пар носков, а у маркетплейса оказывается только 500. Также чаще всего товар теряется либо при отправке покупателю, либо при возвращении от него. Убытки поставщиков могут достигать от сотен тысяч рублей до миллионов. Сложность доказательства в судах в том, что нужно предоставлять максимальное количество документов, которые могут подтвердить факт передачи и перемещений товара.

Как на маркетплейсах нарушаются права продавцов и что с этим делать: мнение адвоката

5. Маркетплейс не принял товары без указания причины, отправил обратно и взыскал за логистику

Ситуация возникает, когда поставщик отправил маркетплейсу товар на склад для последующей реализации. Но через какое-то время товар возвращается обратно из-за отказа маркетплейса принять такой товар. Во время приемки продавцом возвратного товара выясняется, что на упаковке при передаче товара были указаны правильные штрих-коды и другая необходимая информация. Но при этом Wildberries не указывает причину возврата и взыскивает расходы на логистику, то есть за доставку товара обратно поставщику. В таких случаях также необходимо обращаться в суд за возмещением убытков, а предварительно соблюсти досудебный порядок урегулирования спора.

Рекомендации селлерам, как защитить свои права:

  • Фиксировать каждый этап взаимодействия с маркетплейсом. Делать скриншоты из своего личного кабинета, сохранять документы: накладные, договоры, отчеты и т.д.
  • Оспаривать штрафы в течение 7 дней после их наложения. Иначе вернуть средства уже не получится.
  • Регулярно проверять личный кабинет, даже если вы больше не продаете маркетплейсе.
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«В последнее время значительно увеличилось число исков к ООО "Вайлдберриз". За неполный 2023 год против маркетплейса было подано 1652 иска, что на 914 больше по сравнению...
 
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