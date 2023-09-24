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Ярмарки фермерской продукции открылись в Беларуси
24.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сезон продуктовых ярмарок открылся в Беларуси. Так в стране поддерживают отечественных производителей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В Минске дождливо. Но минчане все равно активно приходят за покупками. Торговля идет. Пенсионерка Альбина Демьянко на ярмарку пришла за продуктами к ужину. В списке покупок – молодая картошка и рыба. Женщина живет рядом с торговыми точками. Говорит, отовариваться здесь удобно. Но есть и другие плюсы.
Лук, морковь, капуста, свекла – торгуют только белорусским. Даже брокколи своя. Продукция на прилавках прямиком с огородов. Продавец Владимир Харченко закупает ее у фермеров, а потом каждые выходные загружает машину и везет урожаи в столицу.
Выстраиваются очереди и
«Ее замораживают, ее можно и перекрутить, кто делает с сахаром, а кто без. Она очень хорошо снижает давление, полезный продукт», – рассказал продавец Валерий Прищих.
Для тех, кто хочет подсластить грядущую зиму, – на прилавках мед. В ассортименте – десятки видов, от майского до гречишного и липового.
«У нас своя семейная пасека, 40 пчелосемей. Выкачиваем на протяжении всего лета, растут разные цветы, растения. Какие цветы цветут, такой мед пчелы и носят», – рассказал пчеловод Кирилл Барскович.
Продажи ведут по-современному. Есть доставка на дом. Пенсионерам помогают волонтеры.
Кроме сезонных овощей, на ярмарке можно купить мясо, колбасы, сало, сыры, хлеб, молочную продукцию. Цены под контролем государства. Такие торговые ряды развернулись во всех районах столицы.
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Жители Минска охотно идут за покупками в торговые ряды, ведь там все прямиком с огородов.
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