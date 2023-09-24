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Ярмарки фермерской продукции открылись в Беларуси

24.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ярмарки фермерской продукции открылись в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Сезон продуктовых ярмарок открылся в Беларуси. Так в стране поддерживают отечественных производителей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В Минске дождливо. Но минчане все равно активно приходят за покупками. Торговля идет. Пенсионерка Альбина Демьянко на ярмарку пришла за продуктами к ужину. В списке покупок – молодая картошка и рыба. Женщина живет рядом с торговыми точками. Говорит, отовариваться здесь удобно. Но есть и другие плюсы.

«Здесь дешевле, чем на рынке, мне кажется. Картошки в магазинах меньше 80 копеек нет, а здесь они скинули, получается, что 50 копеек, это приемлемая цена для пенсионера», – сказала жительница Минска Альбина Демьянко.

Лук, морковь, капуста, свекла – торгуют только белорусским. Даже брокколи своя. Продукция на прилавках прямиком с огородов. Продавец Владимир Харченко закупает ее у фермеров, а потом каждые выходные загружает машину и везет урожаи в столицу.

«У нас есть своя лаборатория, инженер по качеству, санстанция. Получаем, сдаем анализы, все проверяется. Сдатчик, если мы не уверены, предоставляет нам соответствующие документы», – поделился продавец овощей Владимир Харченко.

Выстраиваются очереди и за клюквой. Ее собирают в лесах и на болотах. Зимой минчане будут делать морсы и варить компоты.

«Ее замораживают, ее можно и перекрутить, кто делает с сахаром, а кто без. Она очень хорошо снижает давление, полезный продукт», – рассказал продавец Валерий Прищих.

Для тех, кто хочет подсластить грядущую зиму, – на прилавках мед. В ассортименте – десятки видов, от майского до гречишного и липового.

«У нас своя семейная пасека, 40 пчелосемей. Выкачиваем на протяжении всего лета, растут разные цветы, растения. Какие цветы цветут, такой мед пчелы и носят», – рассказал пчеловод Кирилл Барскович.

Продажи ведут по-современному. Есть доставка на дом. Пенсионерам помогают волонтеры.

«Доносим, адрес говорим водителю и отвозим продукты. Бесплатно для них», – сказал волонтер Артем Соловьев.

Кроме сезонных овощей, на ярмарке можно купить мясо, колбасы, сало, сыры, хлеб, молочную продукцию. Цены под контролем государства. Такие торговые ряды развернулись во всех районах столицы. Сезонные ярмарки будут работать в Беларуси до конца ноября. Завершение торговли будет зависеть от погоды.



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Теги: Минск
 
 
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Жители Минска охотно идут за покупками в торговые ряды, ведь там все прямиком с огородов.
 
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