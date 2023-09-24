Ярмарки фермерской продукции открылись в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон продуктовых ярмарок открылся в Беларуси. Так в стране поддерживают отечественных производителей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В Минске дождливо. Но минчане все равно активно приходят за покупками. Торговля идет. Пенсионерка Альбина Демьянко на ярмарку пришла за продуктами к ужину. В списке покупок – молодая картошка и рыба. Женщина живет рядом с торговыми точками. Говорит, отовариваться здесь удобно. Но есть и другие плюсы.

«Здесь дешевле, чем на рынке, мне кажется. Картошки в магазинах меньше 80 копеек нет, а здесь они скинули, получается, что 50 копеек, это приемлемая цена для пенсионера», – сказала жительница Минска Альбина Демьянко.

Лук, морковь, капуста, свекла – торгуют только белорусским. Даже брокколи своя. Продукция на прилавках прямиком с огородов. Продавец Владимир Харченко закупает ее у фермеров, а потом каждые выходные загружает машину и везет урожаи в столицу.

«У нас есть своя лаборатория, инженер по качеству, санстанция. Получаем, сдаем анализы, все проверяется. Сдатчик, если мы не уверены, предоставляет нам соответствующие документы», – поделился продавец овощей Владимир Харченко.

Выстраиваются очереди и за клюквой . Ее собирают в лесах и на болотах. Зимой минчане будут делать морсы и варить компоты.