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Кейс: как Webcom Group вывела сайт нового дилерского центра Toyota в ТОП-3 поисковой выдачи за 12 месяцев
25.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Агентство digital-маркетинга Webcom Group поделилось опытом вывода нового автодилера на рынок. Эксперты рассказали, какой комплекс работ увеличил видимость сайта и трафик из поисковой выдачи, помог попасть в ТОП-1 по брендовым запросам и повысил количество продаж. О том, с какими трудностями столкнулись при продвижении бизнеса, и какие инструменты интернет-маркетинга помогли с ними справиться, читайте далее.
Немного о клиенте
Клиент — ООО «Атлант-М Альянс» в 2019 году открыл дилерский центр «Тойота Центр Минск Восток». Он стал вторым официальным дилером бренда в Беларуси. Для нового центра в Минске построили помещение по всем стандартам бренда.
Особенности проекта
Вывод нового бизнеса на рынок всегда связан с вызовами и трудностями, и в проекте не обошлось без них.
1. Отсутствие возможности управлять неймингом
Импортер не предоставил дилеру права управлять неймингом, что ограничило компанию в выборе собственного имени и домена сайта:
Получается, когда пользователь вводил в поисковой строке брендовый запрос «Тойота Центр» или «Тойота Минск», то видел сайт первого дилера, который занимал более высокие позиции в поисковой выдаче.
Похожие названия и домен усложнили SEO-продвижение: трудно составить конкуренцию сайту, который за годы работы уже набрал значительный вес в органической выдаче.
2. Строгий брендбук и единая платформа
Еще одна особенность — стандарты брендбука Toyota. Они не позволяли компаниям-продавцам изменять дизайн: верстка, тексты, изображения — все должно было быть в едином стиле. Платформа сайтов была устроена так, что, загружая новый контент в шаблон одного из них, он автоматически применялся на втором. У специалистов оставалась небольшая возможность менять контент и только в определенных разделах и страницах сайта.
В результате, сайты обоих дилеров были визуально идентичны, из-за чего многие покупатели считали их разными офисами одной и той же компании.
Цели и задачи проекта
Две главные цели, которые поставил перед агентством бизнес:
На основе целей и задач клиенту предложили digital-стратегию с комплексным продвижением. Далее рассказываем, что конкретно сделали, чтобы добиться поставленных целей.
Ход работ и что было сделано в SEO-продвижении
1. Целостный подход к поисковому продвижению
Webcom Group начали работу с семантическим ядром, а именно расширили количество целевых запросов, чтобы охватить максимальную семантику в поисковой нише.
Также провели внутреннюю оптимизацию: поработали с тегами и мета-тегами, увеличив видимость сайта по ключевым запросам. Как результат — сформировалась положительная динамика нахождения сайта в ТОП-3 и ТОП-10.
Была проведена и внешняя оптимизация: увеличили ссылочную массу, что повысило авторитетность сайта в поисковых системах и доверие к ресурсу у пользователей.
Такой комплексный подход помог привлечь дополнительный поисковый трафик на сайт.
2. Ставка на Google My Business и Яндекс Справочник
Особое внимание уделили созданию и продвижению карточек Google My Business и Яндекс Справочник. Писали полезные статьи, регулярно обновляли раздел товаров и цен, работали с отзывами клиентов.
Ставка сработала, результат превзошел ожидания. Такая тщательная проработка карточек помогла сайту клиента выше ранжироваться на картах, чаще появляться в поиске, а клиенты начали звонить и строить маршруты к дилерскому центру.
3. Яндекс Коллекции и Pinterest
Webcom Group решили протестировать гипотезу и разместить подборки самых популярных моделей Toyota Corolla и Land Cruiser на таких ресурсах, как Яндекс Коллекции и Pinterest. В результате гипотеза сработала отлично — и сайт получил дополнительный поисковой трафик в примерно 1000 пользователей с двух площадок.
Сложности, с которыми столкнулись
Через полгода после начала работ над проектом, сайт перенесли на другую платформу. Это было неожиданно и повлияло на работу над продвижением автоцентра — часть доработок сайта была утрачена и команде Webcom Group пришлось все восстанавливать.
На это время было приняло решение подключить контекстную рекламу, чтобы продолжать работу над повышением охватов и увеличением узнаваемости компании, а также выкроить время для SEO-специалистов на восстановление наработанных результатов.
О том, какие работы были проведены специалистами по контекстной рекламе, рассказываем далее.
Ход работ и что было сделано в контекстной рекламе
1. Локальные рекламные кампании Google
Для усиления стратегии и повышения количества продаж были созданы локальные кампании в Google. Объявления таких кампаний показываются на карте, в YouTube и на сайтах партнеров.
Благодаря этому за первый месяц работы CPL (стоимость привлечения лида) снизился на 53%, а количество заявок увеличилось на 105%. Цена заявки составила всего 1,87 USD.
2. Билборды в Яндекс Навигаторе
Для повышения узнаваемости компании были размещены брендированные метки на карте в приложении Яндекс Навигатор. Они визуально напоминают билборды, расположенные вдоль пути следования потенциальных клиентов. Кликнув по метке, пользователь может перейти на сайт, позвонить и построить маршрут в автоцентр. Уже в первый месяц работы данный инструмент принес 20 звонков.
3. Смарт-баннеры Яндекс
Данный инструмент выбрали для расширения охвата, привлечения новой аудитории на сайт по низкой стоимости, а также для показа объявлений по моделям авто, на которые не выделяется отдельный бюджет для продвижения.
Благодаря запуску смарт-баннеров удалось увеличить количество пользователей на сайте. При этом конверсионность была на 8% выше по сравнению, например, с кампаниями в рекламной сети Яндекса. Учитывая невысокую стоимость привлечения, смарт-баннеры показали отличный результат.
4. Коллтрекинг
Через полгода работы для более детального анализа аудитории был подключен коллтрекинг. Решение обусловлено тем, что 70−80% лидов по автотематике — это звонки. Как итог — взрывной скачок конверсий.
В результате контекстная реклама стала приносить 85% от общего трафика на сайт, а после сбора аудитории PPC-специалистами были запущены инструменты ретаргетинга и ремаркетинга.
Постоянная оптимизация рекламы позволила перейти от трафикообразующих инструментов к конверсионным и получать в разы больше потенциальных клиентов при меньшем бюджете.
Результаты продвижения и достигнутые цели
1. Динамика продвижения сайта по позициям
Через 12 месяцев работы сайт нового дилерского центра показал хорошую динамику роста позиций в поисковых системах Яндекс и Google: сайт стабильно держался в ТОП-3 органической выдачи.
Динамика выведения сайта в ТОП поисковой выдачи Яндекс (Минск) и Google (Беларусь) за 12 месяцев.
2. Динамика по поисковому трафику
Рост видимости сайта автодилера положительно повлиял на увеличение посещаемости сайта и общего трафика из поисковой выдачи.
3. Динамика увеличения конверсии
За 12 месяцев коэффициент конверсии увеличился с 0,24% до 2,06%:
4. Динамика по лидам из органической выдачи
Количество лидов с сайта в начале и в конце работ в разбивке по рекламным системам:
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