Погода в СНГ: в Казахстане ожидаются заморозки, в Таджикистане днем до плюс 28

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве необычно теплая для конца сентября погода. До конца недели столбики термометров будут держаться в районе плюс 20. Поэтому отопление пока включать не будут. По прогнозам батареи потеплеют не раньше второй половины октября. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане холодает. В южной столице плюс 18. В горах столбики термометров опустятся еще ниже. В нескольких районах Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областей ночью ожидаются заморозки: от минус 1 до минус 3. А на востоке страны пройдет мокрый снег. Сугробами покрылись алматинские горы. Туристы любуются снежными шапками на соснах. А спасатели напоминают о мерах безопасности в походах. В выходные двое подростков не успели спуститься до темноты: решили сократить дорогу и заблудились. Но поддерживали связь с сотрудниками МЧС. В итоге укрылись в горной хижине для спасения туристов в районе пика Кумбель. Специалисты добрались до них ближе к четырем утра. Помогли высушить одежду и дали теплые носки, а позже спустили в город.

Таджикистан