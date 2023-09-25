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Погода в СНГ: в Казахстане ожидаются заморозки, в Таджикистане днем до плюс 28

25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане ожидаются заморозки, в Таджикистане днем до плюс 28
 Фото: МТРК «Мир»

В Москве необычно теплая для конца сентября погода. До конца недели столбики термометров будут держаться в районе плюс 20. Поэтому отопление пока включать не будут. По прогнозам батареи потеплеют не раньше второй половины октября. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане холодает. В южной столице плюс 18. В горах столбики термометров опустятся еще ниже. В нескольких районах Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областей ночью ожидаются заморозки: от минус 1 до минус 3. А на востоке страны пройдет мокрый снег. Сугробами покрылись алматинские горы. Туристы любуются снежными шапками на соснах. А спасатели напоминают о мерах безопасности в походах. В выходные двое подростков не успели спуститься до темноты: решили сократить дорогу и заблудились. Но поддерживали связь с сотрудниками МЧС. В итоге укрылись в горной хижине для спасения туристов в районе пика Кумбель. Специалисты добрались до них ближе к четырем утра. Помогли высушить одежду и дали теплые носки, а позже спустили в город.

Таджикистан

В Душанбе комфортная осенняя погода. Днем воздух прогревается до плюс 28. Но ночами уже прохладно. Такой же прогноз по всей республике. На западе, в Гиссаре, фермеры приступили к сбору яблок. Голден Делишес, Ренет Симиренко и Крепсон созревают как раз в конце сентября. Урожай в этом году богатый. С одного дерева собирают больше 100 килограммов плодов. Яблоки уже продают на столичных рынках. Цена 6-7 сомони за килограмм (около 60 рублей).

Беларусь

На большей части Беларуси облачно, без осадков. Лишь по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди с грозами. В Минске светит солнце, плюс 21. В стране заканчивается сбор урожая как на полях, так и на дачных участках. В Бресте местный житель вырастил тыкву весом в полтонны. Причем без особых усилий. Вовремя поливал и не давал тыкве мерзнуть. Его успехи не остались незамеченными. Видео с гигантским овощем набрало больше миллиона просмотров в социальных сетях.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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