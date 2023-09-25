Как «Концерт» белорусских партизан оставил Гитлера без рельсов?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают самую масштабную партизанскую операцию Великой Отечественной войны. 80 лет назад в гитлеровском тылу одновременно прогремели 20 тысяч взрывов. Так начиналась операция «Концерт». Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич встретилась с теми, кто держал фронт в тылу врага.

Ему 97, но он хорошо помнит, как 80 лет назад пускал под откос эшелоны с фашистами.

«Два способа было подрыв. Первый, когда шнур тянулся далеко, где-то за 200 метров, и второй – ударное действие типа гранаты», – поделился ветеран, участник рельсовой войны Николай Козырев.

Свой первый заряд Николай Федорович заложил 15-летним пацаном. Ушел в партизаны практически в первые дни войны. Как и 120 тысяч тех, кто устроил гитлеровцам в сентябре 1943-го настоящий ад под кодовым названием «Концерт». Партизанам поставили задачу подорвать более 200 тысяч рельсов.

«Разрушение коммуникаций противника, нарушение железнодорожного сообщения, уничтожение мостов. Так партизаны должны были сорвать подвоз на фронт пополнения живой силы, бронетехники и боеприпасов», – говорит кандидат исторических наук Алексей Беляев.