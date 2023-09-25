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Как «Концерт» белорусских партизан оставил Гитлера без рельсов?

25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как «Концерт» белорусских партизан оставил Гитлера без рельсов?
 Фото: ТАСС

В Беларуси вспоминают самую масштабную партизанскую операцию Великой Отечественной войны. 80 лет назад в гитлеровском тылу одновременно прогремели 20 тысяч взрывов. Так начиналась операция «Концерт». Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич встретилась с теми, кто держал фронт в тылу врага.

Ему 97, но он хорошо помнит, как 80 лет назад пускал под откос эшелоны с фашистами.

«Два способа было подрыв. Первый, когда шнур тянулся далеко, где-то за 200 метров, и второй – ударное действие типа гранаты», – поделился ветеран, участник рельсовой войны Николай Козырев.

Свой первый заряд Николай Федорович заложил 15-летним пацаном. Ушел в партизаны практически в первые дни войны. Как и 120 тысяч тех, кто устроил гитлеровцам в сентябре 1943-го настоящий ад под кодовым названием «Концерт». Партизанам поставили задачу подорвать более 200 тысяч рельсов.

«Разрушение коммуникаций противника, нарушение железнодорожного сообщения, уничтожение мостов. Так партизаны должны были сорвать подвоз на фронт пополнения живой силы, бронетехники и боеприпасов», – говорит кандидат исторических наук Алексей Беляев.

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Массовый вывод из строя железных дорог в тылу восточного фронта был стратегически важен: партизанам предстояло парализовать подготовку контрнаступления гитлеровских войск в районе Днепра. По плану, к 19 сентября передовые части Красной армии должны были выступить на смоленском и гомельском направлениях, выйти к рекам Днепр, Припять, Десна и форсировать их.

«Нами установлено: для поддержки партизан советские самолеты неоднократно сбрасывали им оружие, взрывчатку и продовольствие. После долгих поисков в одном из витебских лесов удалось обнаружить три парашюта и 15 кг взрывчатки», – говорилось в немецкой оперативной сводке.

Подготовкой операции «Концерт» занимался Центральный штаб партизанского движения во главе с Пантелеймоном Пономаренко. Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, он целый год готовил войну на рельсах.

«Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко – технократ. На партийную работу он пришел, будучи уже состоявшимся инженером-железнодорожником. Именно Пономаренко Сталин видел своим преемником в качестве председателя Совета министров Советского Союза», – отметил заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.

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Историей партизанских диверсий в тылу врага Пономаренко заинтересовался еще в начале 1930-х годов. Изучил опыт Англо-бурской войны. Свежи были воспоминания о Гражданской войне в России. Пономаренко знал пропускную способность магистралей и рассчитывал устроить гитлеровцам концерт не по нотам. Идею массированного уничтожения вражеских эшелонов и блокирования транспортных коммуникаций поддержал и полковник Илья Старинов.

«Это – легендарный диверсант. В свое время он возглавлял соответствующий отдел в Наркомате обороны. Затем он работал и в органах госбезопасности», – говорит военный историк, писатель Николай Смирнов.

Его называли богом диверсий. Бескомпромиссный, уверенный в своей правоте Старинов прошел Испанию, где в годы Гражданской войны готовил крупные диверсионные операции. Его трижды представляли к званию Героя Советского Союза, но он так и не стал им.

«Он прописывал, что необходимо уничтожать не просто железнодорожные пути, а паровоз. Если уничтожишь паровоз, значит, как минимум, эшелон выйдет из строя», – уточнил историк, писатель Игорь Мельников.

«Партизаны беспрестанно пытаются взрывать пути, закладывать мины под рельсы и мосты, перерезать телеграфные провода. Из засад раздаются выстрелы, паровозы взлетают на воздух. Ночью поезда вынуждены идти без освещения и сигнальных огней. Партизанская война ведется беспощадно», – писала газета «Minsker Zeitung» от 14.10.1942 года.

На территории Беларуси партизанские отряды начали формироваться с первых дней войны. Центральный комитет Компартии большевиков обязал республиканские, краевые, областные и районные парткомы выделить «опытных, боевых, до конца преданных партии и проверенных на деле товарищей».

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«Уже в первый месяц войны Вилейский обком партии создал и направил в тыл врага партизанский отряд «Смерть фашизму», который состоял из 50 человек. В основном, это были советские партийные работники Поставского района. Командиром был назначен председатель Поставского райисполкома Нагорный, а комиссаром секретарь Поставского райкома партии Монахов», – рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Васильев.

Позже в тыл врага забрасывали диверсионные группы НКВД. Там они организовывали новые либо пополняли существующие отряды.

«Имеется серьезное подозрение, что советским политуправлением и ее агентурной сетью созданы партизанские группы. О боевой численности пока нельзя дать ясной картины. Однако имеется множество примеров беспощадных действий таких партизан, руководимых офицерами и комиссарами», – говорилось в немецких оперативных сводках.

К началу операции «Концерт» в штабы партизанских отрядов отправляются специалисты-подрывники обучать партизан минированию. В сжатые сроки Наркомат обороны СССР издает методички с инструкциями по видам взрывчатки, типам рельсов и технологии подрыва.

«Был составлен совершенно секретный план, который был разослан во все партизанские отряды. Там было четко прописано по дням, сколько должны готовить минеры своих преемников, сколько должны партизаны осуществлять разведку к тем или иным железнодорожным переездам, сколько должны дней или даже часов закладываться мины», – отметила заведующая отделом Национального архива Республики Беларусь Маргарита Старостенко.

Для участия в операции стянули 193 партизанских отряда из Беларуси и Прибалтики, Карелии и Крыма, Ленинградской и Калининской областей. Фронт в тылу врага растянулась на 900 км, уйдя в глубину более чем на 400 км.

«Партизанская деятельность русских в тылу требует немедленного обеспечения этой территории мерами полиции и СД», – говорилось в немецких оперативных сводках.

Ночью 19 сентября 1943 года в тылу противника царил хаос – гремели взрывы, под откос летели первые эшелоны. Немецкое командование из Минска информирует Берлин: «Все узловые станции переполнены из-за невозможности использования линий».

«Это была тяжелая работа. Нам надо было пройти 15 км в одну сторону, 15 км в другую. Потому что ближе отряды не дислоцировались», – вспоминает ветеран, участник рельсовой войны Николай Козырев.

В первую ночь операции белорусские партизаны произвели больше 20 тысяч подрывов. Центральный штаб предполагал забросить в Беларусь 120 тонн взрывчатки, но погода не позволила.

«В связи с техническими причинами и погодными условиями советская авиация не смогла доставить партизанам в необходимом количестве взрывчатку, запалы, бикфордовы шнуры и остальное необходимое оборудование для подрывов рельсов», – говорит кандидат исторических наук Алексей Беляев.

Боеприпасов не хватало, и партизаны учились самостоятельно делать взрывчатку – выплавляли из снарядов в котлах с кипятком.

«Партизан садится, ставит между ног заряд. Надо выворачивать взрыватель. Если он что-то не так сделал, то снаряд взорвался. Даже похоронить не было кусков», – рассказывает ветеран Николай Козырев.

Заряды устанавливали на расстоянии в пять метров и по нескольку штук на случай осечки. Если взрывчатки не было, железнодорожное полотно разбирали вручную – кирками, молотками, кувалдами. На помощь целыми деревнями выходили местные жители.

«Есть даже описание одной из лепельских бригад. Часть партизан стала отвлекать огнем немцев и переключила их на себя, а мирные жители и остальная часть партизанского отряда в это время быстренько разбирали рельсы. Поразило, что за это время боя, пока партизаны сдерживали натиск противника, было уничтожено и разобрано пять километров рельс», – рассказала заведующая отделом Национального архива Республики Беларусь Маргарита Старостенко.

«Можно серьезно предполагать, что партизанские пособники из числа населения совершают акты саботажа и поджоги, чтобы по примеру войны с Наполеоном парализовать продовольственное обеспечение и снабжение немецких войск», – сообщалось в немецкой оперативной сводке.

Операция «Концерт» шла полтора месяца. За это время было уничтожено 215 тысяч рельсов. Только на белорусском направлении партизаны разрушили 72 железнодорожных моста и пустили под откос больше тысячи вражеских эшелонов. Железнодорожные перевозки противника упали на 40%.

Того, кто перебил 50 рельсов, награждали медалью «За боевые заслуги». За уничтожение двух тысяч присваивали звание «Герой Советского Союза». Фронт в тылу врага на территории только Беларуси держали 374 тысяч партизан. 25 тысяч из боя не вернулись.



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Теги: Минск
 
 
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Массовый вывод из строя железных дорог призван парализовать подготовку контрнаступления гитлеровских войск в районе Днепра. 80 лет назад одновременно прогремели...
 
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