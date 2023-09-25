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Как «Концерт» белорусских партизан оставил Гитлера без рельсов?
25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают самую масштабную партизанскую операцию Великой Отечественной войны. 80 лет назад в гитлеровском тылу одновременно прогремели 20 тысяч взрывов. Так начиналась операция «Концерт». Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич встретилась с теми, кто держал фронт в тылу врага.
Ему 97, но он хорошо помнит, как 80 лет назад пускал под откос эшелоны с фашистами.
«Два способа было подрыв. Первый, когда шнур тянулся далеко, где-то за 200 метров, и второй – ударное действие типа гранаты», – поделился ветеран, участник рельсовой войны Николай Козырев.
Свой первый заряд Николай Федорович заложил 15-летним пацаном.
Массовый вывод из строя железных дорог в тылу восточного фронта был стратегически важен: партизанам предстояло парализовать подготовку контрнаступления гитлеровских войск в районе Днепра. По плану, к 19 сентября передовые части Красной армии должны были выступить на смоленском и гомельском направлениях, выйти к рекам Днепр, Припять, Десна и форсировать их.
«Нами установлено: для поддержки партизан советские самолеты неоднократно сбрасывали им оружие, взрывчатку и продовольствие. После долгих поисков в одном из витебских лесов удалось обнаружить три парашюта и 15 кг взрывчатки», – говорилось в немецкой оперативной сводке.
Подготовкой операции «Концерт» занимался Центральный штаб партизанского движения во главе с Пантелеймоном Пономаренко. Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, он целый год готовил войну на рельсах.
Историей партизанских диверсий в тылу врага Пономаренко заинтересовался еще в начале 1930-х годов. Изучил опыт Англо-бурской войны. Свежи были воспоминания о Гражданской войне в России. Пономаренко знал пропускную способность магистралей и рассчитывал устроить гитлеровцам концерт не по нотам. Идею массированного уничтожения вражеских эшелонов и блокирования транспортных коммуникаций поддержал и полковник Илья Старинов.
«Это – легендарный диверсант. В свое время он возглавлял соответствующий отдел в Наркомате обороны. Затем он работал и в органах госбезопасности», – говорит военный историк, писатель Николай Смирнов.
Его называли богом диверсий. Бескомпромиссный, уверенный в своей правоте Старинов прошел Испанию, где в годы Гражданской войны готовил крупные диверсионные операции. Его трижды представляли к званию Героя Советского Союза, но он так и не стал им.
«Партизаны беспрестанно пытаются взрывать пути, закладывать мины под рельсы и мосты, перерезать телеграфные провода. Из засад раздаются выстрелы, паровозы взлетают на воздух. Ночью поезда вынуждены идти без освещения и сигнальных огней. Партизанская война ведется беспощадно», – писала газета «Minsker Zeitung» от 14.10.1942 года.
На территории Беларуси партизанские отряды начали формироваться с первых дней войны. Центральный комитет Компартии большевиков обязал республиканские, краевые, областные и районные парткомы выделить «опытных, боевых, до конца преданных партии и проверенных на деле товарищей».
«Уже в первый месяц войны Вилейский обком партии создал и направил в тыл врага партизанский отряд «Смерть фашизму», который состоял из 50 человек. В основном, это были советские партийные работники Поставского района. Командиром был назначен председатель Поставского райисполкома Нагорный, а комиссаром секретарь Поставского райкома партии Монахов», – рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Васильев.
Позже в тыл врага забрасывали диверсионные группы НКВД. Там они организовывали новые либо пополняли существующие отряды.
«Имеется серьезное подозрение, что советским политуправлением и ее агентурной сетью созданы партизанские группы. О боевой численности пока нельзя дать ясной картины. Однако имеется множество примеров беспощадных действий таких партизан, руководимых офицерами и комиссарами», – говорилось в немецких оперативных сводках.
К началу операции «Концерт» в штабы партизанских отрядов отправляются специалисты-подрывники обучать партизан минированию. В сжатые сроки Наркомат обороны СССР издает методички с инструкциями по видам взрывчатки, типам рельсов и технологии подрыва.
Для участия в операции стянули 193 партизанских отряда из Беларуси и Прибалтики, Карелии и Крыма, Ленинградской и Калининской областей. Фронт в тылу врага растянулась на 900 км, уйдя в глубину более чем на 400 км.
«Партизанская деятельность русских в тылу требует немедленного обеспечения этой территории мерами полиции и СД», – говорилось в немецких оперативных сводках.
Ночью 19 сентября 1943 года в тылу противника царил хаос – гремели взрывы, под откос летели первые эшелоны. Немецкое командование из Минска информирует Берлин: «Все узловые станции переполнены из-за невозможности использования линий».
В первую ночь операции белорусские партизаны произвели больше 20 тысяч подрывов. Центральный штаб предполагал забросить в Беларусь 120 тонн взрывчатки, но погода не позволила.
«В связи с техническими причинами и погодными условиями советская авиация не смогла доставить партизанам в необходимом количестве взрывчатку, запалы, бикфордовы шнуры и остальное необходимое оборудование для подрывов рельсов», – говорит кандидат исторических наук Алексей Беляев.
Боеприпасов не хватало, и партизаны учились самостоятельно делать взрывчатку – выплавляли из снарядов в котлах с кипятком.
«Партизан садится, ставит между ног заряд. Надо выворачивать взрыватель. Если он что-то не так сделал, то снаряд взорвался. Даже похоронить не было кусков», – рассказывает ветеран Николай Козырев.
Заряды устанавливали на расстоянии в пять метров и по нескольку штук на случай осечки. Если взрывчатки не было, железнодорожное полотно разбирали вручную – кирками, молотками, кувалдами. На помощь целыми деревнями выходили местные жители.
«Можно серьезно предполагать, что партизанские пособники из числа населения совершают акты саботажа и поджоги, чтобы по примеру войны с Наполеоном парализовать продовольственное обеспечение и снабжение немецких войск», – сообщалось в немецкой оперативной сводке.
Операция «Концерт» шла полтора месяца. За это время было уничтожено 215 тысяч рельсов. Только на белорусском направлении партизаны разрушили 72 железнодорожных моста и пустили под откос больше тысячи вражеских эшелонов. Железнодорожные перевозки противника упали на 40%.
Того, кто перебил 50 рельсов, награждали медалью «За боевые заслуги». За уничтожение двух тысяч присваивали звание «Герой Советского Союза». Фронт в тылу врага на территории только Беларуси держали 374 тысяч партизан. 25 тысяч из боя не вернулись.
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Массовый вывод из строя железных дорог призван парализовать подготовку контрнаступления гитлеровских войск в районе Днепра. 80 лет назад одновременно прогремели...
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