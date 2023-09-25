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Специальное предложение для изучения лояльности клиентов: 1000 бесплатных онлайн-анкет в SMS-сервисе «МТС Опрос»

25.09.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Специальное предложение для изучения лояльности клиентов: 1000 бесплатных онлайн-анкет в SMS-сервисе «МТС Опрос»

МТС предлагает корпоративным клиентам сервиса «МТС Опрос» подключить услугу «Прохождение опроса» и получить 100%-ю скидку на 1000 онлайн-анкет. Специальное предложение действует по 31 декабря 2023 года.

«МТС Опрос» — это SMS-сервис, который предоставляет возможность бизнесу получать обратную связь от клиентов через интерактивные опросы. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут измерять уровень узнаваемости бренда, анализировать качество собственных продуктов и услуг, а также проводить HR-опросы своих работников.

Скидка 100% на 1000 заполненных онлайн-анкет будет доступна новым клиентам в течение трех месяцев после подключения услуги «Прохождение опроса». В результате экономия составит до 2,5 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно до конца 2023 года. Более подробные правила — здесь.

Предложение особенно актуально для банков, кредитных организаций, магазинов, торговых сетей, медицинских учреждений, страховых компаний, салонов красоты, ресторанов и многих других бизнесов, которым важно понимать мнение клиентов и работников.

Более подробная информация о сервисе «МТС Опрос» — здесь.

 
 
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МТС предлагает корпоративным клиентам сервиса «МТС Опрос» подключить услугу «Прохождение опроса» и получить 100%-ю скидку на 1000 онлайн-анкет. Специальное...
 
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