Лукашенко попросил новых управленцев не «входить в положение» на местах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Президент Беларуси согласовал кандидатуры на руководящие должности в местных органах власти.

Белорусский лидер поинтересовался состоянием дел в регионах и о проблемных предприятиях, поручил взять на контроль их загруженность и качество продукции, напомнил о задачах в сельском хозяйстве. Глава государства ставил их ранее на республиканском семинаре по животноводству. Прежде всего это дисциплина, изучение опыта успешных хозяйств, повышение экономических показателей.

«Задачи знаете. Те задачи, которые были поставлены в области животноводства, они вам понятны и известны. Единственное, попрошу вас, не входите в положение. В кавычках. «Не входите в положение». Вы знаете, особенно те, кто работал в аграрном секторе, что такое «входить в положение». К вам сейчас придут и будут рассказывать, что то или иное невозможно. Заставьте своих подчиненных это сделать», – отметил президент.

Также Александр Лукашенко назначил помощника-инспектора президента по Гомельской области и руководителей двух крупных холдингов по производству сельхозтехники.