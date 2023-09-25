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Лукашенко попросил новых управленцев не «входить в положение» на местах
25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский лидер поинтересовался состоянием дел в регионах и о проблемных предприятиях, поручил взять на контроль их загруженность и качество продукции, напомнил о задачах в сельском хозяйстве. Глава государства ставил их ранее на республиканском семинаре по животноводству. Прежде всего это дисциплина, изучение опыта успешных хозяйств, повышение экономических показателей.
Также Александр Лукашенко назначил помощника-инспектора президента по Гомельской области и руководителей двух крупных холдингов по производству сельхозтехники.
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Президент Беларуси согласовал кандидатуры на руководящие должности в местных органах власти.
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