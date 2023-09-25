Лукашенко одобрил проект соглашения об отмене виз с Доминиканой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Доминиканской Республикой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Доминиканской Республики о взаимной отмене виз», – отмечается в сообщении.

Согласно указу, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено МИД Беларуси.