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Лукашенко одобрил проект соглашения об отмене виз с Доминиканой

25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Доминиканской Республикой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Доминиканской Республики о взаимной отмене виз», – отмечается в сообщении.

Согласно указу, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено МИД Беларуси.



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Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси. Уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание МИД страны.
 
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