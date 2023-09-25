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Лукашенко одобрил проект соглашения об отмене виз с Доминиканой
25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект соглашения о взаимной отмене виз с Доминиканской Республикой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Доминиканской Республики о взаимной отмене виз», – отмечается в сообщении.
Согласно указу, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено МИД Беларуси.
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Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси. Уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание МИД страны.
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