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Головченко призвал страны ЕАЭС ускорить промышленную кооперацию

25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо ускорить разработку совместных кооперационных проектов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарной сессии промышленной выставки «Иннопром. Казахстан» в Астане.

«Только развивая кооперацию предприятий, мы сумеем решить важнейшую задачу обеспечения технологического суверенитета союза – это снижение зависимости нашей промышленности от зарубежных комплектующих технологий и оборудования», – сказал глава правительства.

«Мы рассчитываем, что этой работе будет способствовать одобренный Высшим евразийским экономическим советом механизм субсидирования из бюджета ЕАЭС проектов в области кооперации», – продолжил Головченко, призвав «всех партнеров по ЕАЭС активнее включаться в разработку подобных сквозных проектов, которые задействуют потенциал всех стран-членов».

«Мы ясно осознаем, что можно всерьез рассчитывать только на собственные силы, а также на поддержку наших стратегических партнеров, таких как Республика Казахстан, Российская Федерация, Кыргызская Республика и все наши партнеры по ЕАЭС и СНГ», – заявил премьер.

Он напомнил, что в рамках ЕАЭС в этом году была подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере авиастроения. Ее основная задача – формирование на евразийском пространстве кооперационных цепочек предприятий гражданского авиапрома.

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«У нас есть кадровые и технологические возможности для углубления полноформатной производственной кооперации, нужно лишь постоянно задаваться этой целью, скоординировать действия и создать нужные условия для предприятий», – отметил Головченко.

Он сообщил, что по итогам первого полугодия объем промпроизводства в ЕАЭС вырос почти на 3%. Как подчеркнул Головченко, это является хорошим стимулом для углубления промкооперации между странами ЕАЭС и выработки механизмов поддержки наших совместных производств.

Тема пленарной сессии международной выставки «Иннопром» – «Промышленные стратегии нового времени».



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Премьер-министр Беларуси сообщил, что по итогам первого полугодия объем промпроизводства в ЕАЭС вырос почти на 3%.
 
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