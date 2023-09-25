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Головченко призвал страны ЕАЭС ускорить промышленную кооперацию
25.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо ускорить разработку совместных кооперационных проектов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарной сессии промышленной выставки «Иннопром. Казахстан» в Астане.
«Мы рассчитываем, что этой работе будет способствовать одобренный Высшим евразийским экономическим советом механизм субсидирования из бюджета ЕАЭС проектов в области кооперации», – продолжил Головченко, призвав «всех партнеров по ЕАЭС активнее включаться в разработку подобных сквозных проектов, которые задействуют потенциал всех стран-членов».
Он напомнил, что в рамках ЕАЭС в этом году была подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере авиастроения. Ее основная задача – формирование на евразийском пространстве кооперационных цепочек предприятий гражданского авиапрома.
Он сообщил, что по итогам первого полугодия объем промпроизводства в ЕАЭС вырос почти на 3%. Как подчеркнул Головченко, это является хорошим стимулом для углубления промкооперации между странами ЕАЭС и выработки механизмов поддержки наших совместных производств.
Тема пленарной сессии международной выставки «Иннопром» – «Промышленные стратегии нового времени».
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Премьер-министр Беларуси сообщил, что по итогам первого полугодия объем промпроизводства в ЕАЭС вырос почти на 3%.
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