Погода в СНГ: в Молдове по-летнему солнечно, на севере Казахстана прольют дожди

Молдова

Лето не сдается. В Молдове солнечно и сухо. Во вторник воздух прогреется до 29 градусов тепла. О календарной осени напоминают лишь прохладные ночи. В это время суток столбики термометров опускаются до 13 градусов. Солнечный сентябрь на руку виноделам. Прямо перед уборкой гроздья набирают сладость. А значит, вино в этом году будет отменным.

Казахстан

На западе Казахстана солнце печет еще по-летнему. Воздух прогревается до плюс 30. В Алматы – прохладнее: 21 градус тепла. В страну пришел антициклон, который принес преимущественно сухую погоду. Но на востоке и севере все же прольют дожди. А ливни и тепло создают идеальные условия для грибов. Жителей северных регионов – там сейчас плюс 23 – с пустым лукошком не встретишь. Нагружают полные машины. Лисички, волнушки, коровники, грузди, белые и маслята. Это только часть грибов, которые можно встретить в местных лесах. Главное – знать места, говорят удачливые грибники. А эксперты напоминают, что собирать лесной урожай нужно минимум в 500 метрах от автомобильных дорог.

Беларусь

В Беларуси держится теплая погода без осадков. На западе страны – курортные 26 и солнечно, а вот в столице немного прохладнее – плюс 21. Погреться на осеннем солнце спешат все домашние животные. Так, на улицах Гродно жители увидели зеленого котенка. Хозяин уверяет: цвет такой от природы, хотя братья и сестры малыша черные и белые, а мама – дворовая рыжая кошка. В кого пошел необычный усатый, не понятно. Ветеринары говорят: кот полностью здоров и никаких отклонений у него нет. Кроме окраса, он ничем не отличается от других. Любит поесть и поиграть.