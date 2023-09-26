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Погода в СНГ: в Молдове по-летнему солнечно, на севере Казахстана прольют дожди

26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Молдове по-летнему солнечно, на севере Казахстана прольют дожди
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Синоптики обещают заморозки в Московском регионе в ближайшие две ночи. В минувшую же холоднее всего было на востоке Подмосковья: чуть теплее половины градуса Цельсия. Какой прогноз ожидает страны Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке облачно и тепло, днем воздух прогреется до плюс 22. Но под вечер столбики термометров опустятся на 10 градусов. В горных районах – еще прохладнее. Так, в Нарынской области (она расположена на высоте в две тысячи метров над уровнем моря) выпал снег. Под белым покрывалом оказалось озеро Сон-Куль, второе по величине в республике. Вода в нем пресная, прозрачная. Сейчас водоем замерз и оттает только к середине апреля.

Молдова

Лето не сдается. В Молдове солнечно и сухо. Во вторник воздух прогреется до 29 градусов тепла. О календарной осени напоминают лишь прохладные ночи. В это время суток столбики термометров опускаются до 13 градусов. Солнечный сентябрь на руку виноделам. Прямо перед уборкой гроздья набирают сладость. А значит, вино в этом году будет отменным.

Казахстан

На западе Казахстана солнце печет еще по-летнему. Воздух прогревается до плюс 30. В Алматы – прохладнее: 21 градус тепла. В страну пришел антициклон, который принес преимущественно сухую погоду. Но на востоке и севере все же прольют дожди. А ливни и тепло создают идеальные условия для грибов. Жителей северных регионов – там сейчас плюс 23 – с пустым лукошком не встретишь. Нагружают полные машины. Лисички, волнушки, коровники, грузди, белые и маслята. Это только часть грибов, которые можно встретить в местных лесах. Главное – знать места, говорят удачливые грибники. А эксперты напоминают, что собирать лесной урожай нужно минимум в 500 метрах от автомобильных дорог.

Беларусь

В Беларуси держится теплая погода без осадков. На западе страны – курортные 26 и солнечно, а вот в столице немного прохладнее – плюс 21. Погреться на осеннем солнце спешат все домашние животные. Так, на улицах Гродно жители увидели зеленого котенка. Хозяин уверяет: цвет такой от природы, хотя братья и сестры малыша черные и белые, а мама – дворовая рыжая кошка. В кого пошел необычный усатый, не понятно. Ветеринары говорят: кот полностью здоров и никаких отклонений у него нет. Кроме окраса, он ничем не отличается от других. Любит поесть и поиграть.



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Теги: Гродно
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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