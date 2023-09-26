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Беларусь и Ленобласть намерены превысить планку товарооборота в $1 млрд
26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь в сотрудничестве с регионами России будет делать ставку на Ленинградскую область. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором Александром Дрозденко.
Белорусский лидер назвал отношения Минска и Санкт-Петербурга образцово-показательными и выразил уверенность, что цель достичь миллиарда долларов во взаимной торговле выполнима. Более того, это лишь условный ориентир, и планку по силам превысить. Для этого предстоит нарастить объем торговли на 20%. А одно из основных направлений сотрудничества – логистика. Беларусь переориентировала поставки своих грузов в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки через балтийские порты.
Также Александр Лукашенко рассказал о планах по реализации двух крупных совместных проектов. Это производство и обслуживание самолетов и строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область. Об этом договорились президенты Беларуси и России.
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Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона Александром Дрозденко.
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