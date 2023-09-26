Беларусь и Ленобласть намерены превысить планку товарооборота в $1 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь в сотрудничестве с регионами России будет делать ставку на Ленинградскую область. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором Александром Дрозденко.

Белорусский лидер назвал отношения Минска и Санкт-Петербурга образцово-показательными и выразил уверенность, что цель достичь миллиарда долларов во взаимной торговле выполнима. Более того, это лишь условный ориентир, и планку по силам превысить. Для этого предстоит нарастить объем торговли на 20%. А одно из основных направлений сотрудничества – логистика. Беларусь переориентировала поставки своих грузов в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки через балтийские порты.

«Мы будем это направление укреплять. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Благодаря промышленной кооперации нам удалось максимально эффективно использовать сильные стороны друг друга для достижения так называемого технологического суверенитета. Это позволит не только дать ответ на любые попытки давления Запада, но и создаст новую, здоровую конкурентную среду внутри нашего союза», – заявил белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко рассказал о планах по реализации двух крупных совместных проектов. Это производство и обслуживание самолетов и строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область. Об этом договорились президенты Беларуси и России.