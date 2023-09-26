ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Ленобласть намерены превысить планку товарооборота в $1 млрд

26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Ленобласть намерены превысить планку товарооборота в млрд
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь в сотрудничестве с регионами России будет делать ставку на Ленинградскую область. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором Александром Дрозденко.

Белорусский лидер назвал отношения Минска и Санкт-Петербурга образцово-показательными и выразил уверенность, что цель достичь миллиарда долларов во взаимной торговле выполнима. Более того, это лишь условный ориентир, и планку по силам превысить. Для этого предстоит нарастить объем торговли на 20%. А одно из основных направлений сотрудничества – логистика. Беларусь переориентировала поставки своих грузов в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки через балтийские порты.

«Мы будем это направление укреплять. Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Благодаря промышленной кооперации нам удалось максимально эффективно использовать сильные стороны друг друга для достижения так называемого технологического суверенитета. Это позволит не только дать ответ на любые попытки давления Запада, но и создаст новую, здоровую конкурентную среду внутри нашего союза», – заявил белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко рассказал о планах по реализации двух крупных совместных проектов. Это производство и обслуживание самолетов и строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область. Об этом договорились президенты Беларуси и России.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона Александром Дрозденко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, кого власть поддержит на предстоящих выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.09.2023
Mir24.TV Belarus
26.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика