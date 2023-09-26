|
Лукашенко рассказал, кого власть поддержит на предстоящих выборах
26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Напомнил Александр Лукашенко и о поручениях по сельскому хозяйству. Глава государства высказал их ранее на республиканском семинаре по животноводству. Прежде всего это дисциплина, изучение опыта успешных хозяйств, повышение экономических показателей.
Также президент сменил руководителей двух крупных предприятий по производству сельхозтехники и назначил помощника-инспектора по Гомельской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем году в Беларуси изберут депутатов всех уровней. Определят и состав Всебелорусского народного собрания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)