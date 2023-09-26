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Лукашенко рассказал, кого власть поддержит на предстоящих выборах

26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал, кого власть поддержит на предстоящих выборах
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал, кого власть поддержит на предстоящих выборах. В следующем году в Беларуси изберут депутатов всех уровней. Определят и состав Всебелорусского народного собрания.

«Определяете достойных патриотичных людей, профессионалов. И поддерживайте их на парламентских выборах и во Всебелорусское народное собрание. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди. Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости», – сказал Лукашенко.

Напомнил Александр Лукашенко и о поручениях по сельскому хозяйству. Глава государства высказал их ранее на республиканском семинаре по животноводству. Прежде всего это дисциплина, изучение опыта успешных хозяйств, повышение экономических показателей.

«Единственное, попрошу вас, не входите в положение. В кавычках. «Не входите в положение». Вы знаете, особенно те, кто работал в аграрном секторе, что такое «входить в положение». К вам сейчас придут и будут рассказывать, что то или иное невозможно. Заставьте своих подчиненных это сделать», – отметил Лукашенко.

Также президент сменил руководителей двух крупных предприятий по производству сельхозтехники и назначил помощника-инспектора по Гомельской области.



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В следующем году в Беларуси изберут депутатов всех уровней. Определят и состав Всебелорусского народного собрания.
 
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