Белорусские военнослужащие в ходе учений построили мост для жителей села

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военнослужащие возвели мост через реку Моства в Брестской области в рамках учений . Мост военные построили в рекордные сроки – за две недели. Это стало подарком для местных жителей.

Раньше, чтобы добраться до ближайших сел, нужно было пройти десятки километров. Кроме того, на одном из берегов реки – около 100 гектаров посевных площадей. Их обработка существенно усложнялась во время весеннего разлива.

«С уверенностью можно сказать, что военнослужащие с высоким качеством выполнили свою задачу. Думаю, что для каждого военнослужащего, который принимал участие в строительстве моста, это останется очень памятным событием о службе в вооруженных силах», – отметил командир 36-ой дорожно-мостовой бригады Николай Дубовой.

Личному составу, который возводил мост, объявили благодарность. Военным вручили грамоты и нагрудные знаки.



