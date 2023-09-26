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Белорусские военнослужащие в ходе учений построили мост для жителей села

26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские военнослужащие в ходе учений построили мост для жителей села
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие возвели мост через реку Моства в Брестской области в рамках учений. Мост военные построили в рекордные сроки – за две недели. Это стало подарком для местных жителей.

Раньше, чтобы добраться до ближайших сел, нужно было пройти десятки километров. Кроме того, на одном из берегов реки – около 100 гектаров посевных площадей. Их обработка существенно усложнялась во время весеннего разлива.

«С уверенностью можно сказать, что военнослужащие с высоким качеством выполнили свою задачу. Думаю, что для каждого военнослужащего, который принимал участие в строительстве моста, это останется очень памятным событием о службе в вооруженных силах», – отметил командир 36-ой дорожно-мостовой бригады Николай Дубовой.

Личному составу, который возводил мост, объявили благодарность. Военным вручили грамоты и нагрудные знаки.



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Конструкцию возвели в рекордные сроки – за две недели. Это стало подарком для местного населения.
 
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