Беларусь и Россия в 2024 году хотят взаимно упростить замену водительских прав

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В двух столицах Союзного государства состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. В ходе встречи парламентарии обсудили ряд положений и возможность их внедрения в нормативные акты России и Беларуси.

В приграничных зонах приняли решение ускорить экономическое сотрудничество. А вот водителям получить новое удостоверение в другой стране станет проще. Не придется дополнительно сдавать экзамен. При пересечении границы Беларуси и России также не нужно будет оформлять новую страховку на автомобиль.

«Мы бы хотели, чтобы страховой полис, который оформляется на территории либо Республики Беларусь, либо Российской Федерации, одинаково признавался на территории всего Союзного государства и не требовал дополнительных усилий со стороны владельца автотранспортного средства», – отметил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец.

Документы парламентарии планируют принять уже в первой половине следующего года.