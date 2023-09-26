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Беларусь и Россия в 2024 году хотят взаимно упростить замену водительских прав
26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В двух столицах
В приграничных зонах приняли решение ускорить экономическое сотрудничество. А вот водителям получить новое удостоверение в другой стране станет проще. Не придется дополнительно сдавать экзамен. При пересечении границы Беларуси и России также не нужно будет оформлять новую страховку на автомобиль.
Документы парламентарии планируют принять уже в первой половине следующего года.
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В двух столицах Союзного государства состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту.
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