Погода в СНГ: в ряде районов Казахстана пройдут грозы, в Беларуси солнечно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве небольшая облачность и до 20 градусов тепла. Осадков не ожидается. В ночь со среды на четверг в столичном регионе прогнозируют заморозки до минус одного. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жителей южных регионов Казахстана ждет теплая погода. Воздух прогреется до плюс 25. А вот на севере и в центральных регионах страны пройдут сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. В горах туманы, а на востоке морозно, температура ночью упадет до минус трех. В таких экстремальных условиях прошли уроки безопасности для подростков в Восточном Казахстане. Спасатели показатели старшеклассникам, как ориентироваться в лесу. Научили пользоваться веревками и карабинами, чтобы перейти бурную реку и оказывать помощь пострадавшим. Теперь плохая погода точно не застанет подростков врасплох.

Беларусь