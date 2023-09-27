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Погода в СНГ: в ряде районов Казахстана пройдут грозы, в Беларуси солнечно

27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в ряде районов Казахстана пройдут грозы, в Беларуси солнечно
 Фото: МТРК «Мир»

В Москве небольшая облачность и до 20 градусов тепла. Осадков не ожидается. В ночь со среды на четверг в столичном регионе прогнозируют заморозки до минус одного. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жителей южных регионов Казахстана ждет теплая погода. Воздух прогреется до плюс 25. А вот на севере и в центральных регионах страны пройдут сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. В горах туманы, а на востоке морозно, температура ночью упадет до минус трех. В таких экстремальных условиях прошли уроки безопасности для подростков в Восточном Казахстане. Спасатели показатели старшеклассникам, как ориентироваться в лесу. Научили пользоваться веревками и карабинами, чтобы перейти бурную реку и оказывать помощь пострадавшим. Теперь плохая погода точно не застанет подростков врасплох.

Беларусь

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Осень не спешит в Беларусь. В стране солнечно, без осадков. В отдельных районах – туман. На юго-западе республики 26 градусов тепла, а в столице немного прохладнее – плюс 22. Такая погода идеальна для похода в лес. Но нужно остерегаться встречи с дикими животными. В этот период даже олени могут быть опасны для человека. В Налибокской пуще рогатый зверь напал на женщину. Ей пришлось отгонять животное палкой и криками. Ветеринары объясняют: с сентября и до начала ноября у оленей проходит период гона, и они становятся очень агрессивными. В это время к ним лучше не приближаться.

Кыргызстан

В Кыргызстане с каждым днем становится все прохладнее. В Бишкек плюс 26. Но ближе к выходным пройдут дожди с грозами. Каждый год с приходом заморозков столицу накрывает смог. Чтобы снизить уровень выбросов, в Министерстве экологии просят граждан реже ездить на личных авто и отапливать дома только качественным углем. Отдельные рекомендации экологи выпустили и для местных властей: запретить застройку вдоль водоемов, переводить котельные и автобусы на газ.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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