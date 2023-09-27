|
Сбор урожая винограда, абрикосов и персиков начался в Беларуси
27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси собирают урожай необычных для страны фруктов, например,
«Мы выделили наиболее удавшийся клон «маршала фоша», который подходит для изготовления столовых красных сухих вин», – сказал фермер.
Эта разработка отечественная. Французский виноград приспособили к местному климату. Всего на этих плантациях 17 белорусских сортов, а рядом с ними более 500 видов винограда из разных стран – от Канады до Австралии, целая карта мира. Теплолюбивой ягоде осень в этом году нравится.
«Стоит сухая, теплая, солнечная погода, и ягоды винограда набирают хорошие кондиции. Сахар, кислота – все в балансе», – отметил куратор коллекции винограда Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Владимир Устинов.
Абрикосы «спадчына», «знаходка», «лявонка», персики «лойка». Селекционеры в Беларуси выводят сорта и этих фруктов. Здесь урожай уже собрали. В последние годы климат помогает им зреть быстрее.
Ягоды размером со сливу. Дачник Александр Карась торгует виноградом на столичном рынке. Сначала выращивал для семьи, теперь говорит: самим все не съесть. Секреты сортов не раскрывает.
А это актинидия. На вид – маленькие яблоки, на вкус – киви, потому что плоды по классификации из одного семейства. Эксперимент по выращиванию такой экзотики поставил дачник Сергей Семененя.
За стакан плодов дачник просит восемь белорусских рублей, это около 240 российских. Но большая часть фруктов на рынках пока остаются импортными. Везут витамины в основном из Молдовы, Узбекистана и Турции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аграрии уверены: по вкусу в последние годы фрукты стали не хуже южных. Все из-за жаркого лета и аномально теплой осени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)