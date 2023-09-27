Сбор урожая винограда, абрикосов и персиков начался в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси собирают урожай необычных для страны фруктов, например, винограда. Аграрии уверены: по вкусу в последние годы он стал не хуже южного. Все из-за жаркого лета и аномально теплой осени. Дачники на рынках тоже продают плоды экспериментального урожая. Оценила их корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Мы выделили наиболее удавшийся клон «маршала фоша», который подходит для изготовления столовых красных сухих вин», – сказал фермер.

Эта разработка отечественная. Французский виноград приспособили к местному климату. Всего на этих плантациях 17 белорусских сортов, а рядом с ними более 500 видов винограда из разных стран – от Канады до Австралии, целая карта мира. Теплолюбивой ягоде осень в этом году нравится.

«Стоит сухая, теплая, солнечная погода, и ягоды винограда набирают хорошие кондиции. Сахар, кислота – все в балансе», – отметил куратор коллекции винограда Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Владимир Устинов.

Абрикосы «спадчына», «знаходка», «лявонка», персики «лойка». Селекционеры в Беларуси выводят сорта и этих фруктов. Здесь урожай уже собрали. В последние годы климат помогает им зреть быстрее.



«Если мы входили в центральную климатическую зону, то сейчас мы уже относимся к южной зоне климатической. Наши косточковые культуры, они засухоустойчивые, среди них выделяется много образцов и зимостойких, устойчивых к болезням», –указал директор Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Александр Таранов.

Ягоды размером со сливу. Дачник Александр Карась торгует виноградом на столичном рынке. Сначала выращивал для семьи, теперь говорит: самим все не съесть. Секреты сортов не раскрывает.

«И пробуют, и приходят, и покупают. Посмотрел, что люди выращивают, какие сорта, ну я уже более серьезно начал заниматься», – рассказал продавец винограда Александр Карась.

А это актинидия. На вид – маленькие яблоки, на вкус – киви, потому что плоды по классификации из одного семейства. Эксперимент по выращиванию такой экзотики поставил дачник Сергей Семененя.

«У нас растет три куста, где-то примерно килограмм 20 – 25 вырастает. Ягодка очень полезная, витамином C богатая, также содержит каротин, который улучшает зрение», –рассказал дачник.

За стакан плодов дачник просит восемь белорусских рублей, это около 240 российских. Но большая часть фруктов на рынках пока остаются импортными. Везут витамины в основном из Молдовы, Узбекистана и Турции.