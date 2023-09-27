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Ваш бухгалтер знает? Платформа «Бизнес-Инфо» обновилась до версии 2.0
27.09.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Где сегодня черпает правовую информацию бухгалтер, не всегда находится в поле зрения CEO. Более того, встречаются случаи, когда «тыжбухгалтер» считают волшебным словом, а по многим вопросам один совет — «гугл в помощь». А потом проблемы…
Но опытные специалисты знают, что отслеживать в интернете изменения в законодательстве себе дороже, потому что в нормативные правовые акты ежедневно вносят сотни изменений.
Как мы это делаем?
Для кого платформа «Бизнес-Инфо»
Кроме бухгалтера, платформа заинтересует юристов, кадровиков, экономистов, специалистов по охране труда, экологии и строительству. И неважно, где работает специалист — в офисе или на удаленке.
В июле Платформа заметно обновилась до версии 2.0, получив новый дизайн и функции. Интерфейс адаптируется под смартфон и планшет и получил отличные оценки постоянных пользователей. Важно, что теперь есть Программа лояльности.
Платформу ежедневно используют тысячи профессионалов, присоединяйтесь и вы!
Заказать демодоступ можно:
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Где сегодня черпает правовую информацию бухгалтер, не всегда находится в поле зрения CEO. Более того, встречаются случаи, когда «тыжбухгалтер» считают волшебным...
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