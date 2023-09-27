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Ваш бухгалтер знает? Платформа «Бизнес-Инфо» обновилась до версии 2.0

27.09.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Ваш бухгалтер знает? Платформа «Бизнес-Инфо» обновилась до версии 2.0

Где сегодня черпает правовую информацию бухгалтер, не всегда находится в поле зрения CEO. Более того, встречаются случаи, когда «тыжбухгалтер» считают волшебным словом, а по многим вопросам один совет — «гугл в помощь». А потом проблемы…

Но опытные специалисты знают, что отслеживать в интернете изменения в законодательстве себе дороже, потому что в нормативные правовые акты ежедневно вносят сотни изменений.

Платформа «Бизнес-Инфо» — это:

  • База знаний с тысячами готовых ответов. Всё о налогах, бухучете, договорах. Быстрый поиск документов и 100% законодательство.
  • Сервис вопросов-ответов Сообщество, в котором легко задать вопрос и получить первый ответ через 15 минут! Эксперты разберутся в вашей ситуации и посоветуют варианты решения.
  • Важнейшие новости законодательства и справочная информация в удобном формате.
  • Онлайн-мероприятия. Можно слушать вебинары, участвовать в практикумах и интернет-семинарах, проверять свои знания и следить за анонсами.
  • Персональное информирование. Каждый пользователь может настроить ленту новостей под себя, с учетом отраслевой специфики и сферы своей деятельности. Доступны обзоры по законодательству в строительстве, торговле, транспорте, промышленности и др.
  • Доступ к информации 24 часа 7 дней в неделю с любого устройства, имеющего выход в интернет.

Как мы это делаем?

  • 24/7 отслеживаем правовые акты, которые регулируют бизнес.
  • Работаем с чиновниками и оперативно готовим разъяснения даже по внезапным изменениям в законодательстве.
  • Разрабатываем конструкторы, калькуляторы, справочники, алгоритмы, шаблоны, чтобы у пользователя рутина отнимала меньше времени.
  • Все статьи пишут профессионалы, а затем материалы проходят экспертизу редакции на достоверность и правильность.

Для кого платформа «Бизнес-Инфо»

Кроме бухгалтера, платформа заинтересует юристов, кадровиков, экономистов, специалистов по охране труда, экологии и строительству. И неважно, где работает специалист — в офисе или на удаленке.

В июле Платформа заметно обновилась до версии 2.0, получив новый дизайн и функции. Интерфейс адаптируется под смартфон и планшет и получил отличные оценки постоянных пользователей. Важно, что теперь есть Программа лояльности.

Платформу ежедневно используют тысячи профессионалов, присоединяйтесь и вы!

Заказать демодоступ можно:

  • по телефонам:

+375 17 388 32 52

+375 44 799 95 02

Ваш бухгалтер знает? Платформа «Бизнес-Инфо» обновилась до версии 2.0

ООО «Профессиональные правовые системы» — один из лидеров по распространению правовой информации в электронном виде на территории Республики Беларусь. Компания основана в 2001 году, разрабатывает информационные ресурсы правового профиля.

 
Теги: Новости
 
 
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Где сегодня черпает правовую информацию бухгалтер, не всегда находится в поле зрения CEO. Более того, встречаются случаи, когда «тыжбухгалтер» считают волшебным...
 
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