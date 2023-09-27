Скидки на продукты для малообеспеченных граждан в Беларуси продлили

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси скидки на продукты для малообеспеченных граждан продлили до конца года. Сколько можно сэкономить, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Минус 10% – такую социальную скидку дают магазины. С ней сэкономить могут пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды. Дисконтную карту можно использовать для покупки продуктов первой необходимости.

Это хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, мясо, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты. В списке почти 30 позиций. В акции участвуют крупные торговые сети.

«Эта мера получила широкую популярность у населения. Более чем 1,7 миллиона карточек было выдано. На 41 миллион рублей оказано помощи нашим гражданам. Поступает обратная связь от населения со словами благодарности», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

В этот раз соглашение о скидках уточнили. Теперь на распродажах социальный процент работать не будет. Максимальная сумма, которую в месяц можно потратить в одном магазине на скидочные товары, равна бюджету прожиточного минимума. Это 364 белорусских или почти 11 тысяч российских рублей.