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Скидки на продукты для малообеспеченных граждан в Беларуси продлили
27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси скидки на продукты для малообеспеченных граждан продлили до конца года. Сколько можно сэкономить, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Минус 10% – такую социальную скидку дают магазины. С ней сэкономить могут пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды. Дисконтную карту можно использовать для покупки продуктов первой необходимости.
Это хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, мясо, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты. В списке почти 30 позиций. В акции участвуют крупные торговые сети.
В этот раз соглашение о скидках уточнили. Теперь на распродажах социальный процент работать не будет. Максимальная сумма, которую в месяц можно потратить в одном магазине на скидочные товары, равна бюджету прожиточного минимума. Это 364 белорусских или почти 11 тысяч российских рублей.
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Минус 10% – такую социальную скидку дают магазины. С ней сэкономить могут пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды.
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