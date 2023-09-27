ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скидки на продукты для малообеспеченных граждан в Беларуси продлили

27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скидки на продукты для малообеспеченных граждан в Беларуси продлили
 МТРК «Мир»

В Беларуси скидки на продукты для малообеспеченных граждан продлили до конца года. Сколько можно сэкономить, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Минус 10% – такую социальную скидку дают магазины. С ней сэкономить могут пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды. Дисконтную карту можно использовать для покупки продуктов первой необходимости.

Это хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, мясо, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты. В списке почти 30 позиций. В акции участвуют крупные торговые сети.

«Эта мера получила широкую популярность у населения. Более чем 1,7 миллиона карточек было выдано. На 41 миллион рублей оказано помощи нашим гражданам. Поступает обратная связь от населения со словами благодарности», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

В этот раз соглашение о скидках уточнили. Теперь на распродажах социальный процент работать не будет. Максимальная сумма, которую в месяц можно потратить в одном магазине на скидочные товары, равна бюджету прожиточного минимума. Это 364 белорусских или почти 11 тысяч российских рублей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минус 10% – такую социальную скидку дают магазины. С ней сэкономить могут пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в ряде районов Казахстана пройдут грозы, в Беларуси солнечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.09.2023
Mir24.TV Belarus
27.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика