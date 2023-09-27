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ЦИК Беларуси образовал округа по выборам депутатов Палаты представителей
27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Очередной этап подготовки к единому дню голосования в Беларуси –Центризбирком страны образовал округа по выборам депутатов Палаты представителей, передает «МИР 24».
Всего их 110. Такое же количество и народных избранников будет в восьмом созыве. Прежде чем определиться с округами, комиссия изучила территории и среднее число голосующих на них. Границы округов нанесли на топографические карты. Избирательных участков за рубежом не будет, рассказали в ЦИК.
Появилось и методическое пособие для избирательных комиссий. В нем учли особенности предстоящей электоральной кампании. В один день пройдет голосование за депутатов Палаты представителей и местных советов. Выборы назначены на 25 февраля следующего года.
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Комиссия изучила территории и среднее число голосующих на них. Границы округов нанесли на топографические карты.
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