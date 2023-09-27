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ЦИК Беларуси образовал округа по выборам депутатов Палаты представителей

27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси образовал округа по выборам депутатов Палаты представителей
 Фото: ЦИК Республики Беларусь

Очередной этап подготовки к единому дню голосования в Беларуси –Центризбирком страны образовал округа по выборам депутатов Палаты представителей, передает «МИР 24».

Всего их 110. Такое же количество и народных избранников будет в восьмом созыве. Прежде чем определиться с округами, комиссия изучила территории и среднее число голосующих на них. Границы округов нанесли на топографические карты. Избирательных участков за рубежом не будет, рассказали в ЦИК.

«В соответствии с новым избирательным законодательством (с теми изменениями, которые были внесены), мы не формируем избирательные участки за рубежом. Но это не ущемляет права граждан, которые выехали по тем или иным причинам за рубеж. Они могут приехать в страну и в период досрочного голосования со вторника по субботу, и в единый день голосования и выполнить свой гражданский долг», – сказал председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко.

Появилось и методическое пособие для избирательных комиссий. В нем учли особенности предстоящей электоральной кампании. В один день пройдет голосование за депутатов Палаты представителей и местных советов. Выборы назначены на 25 февраля следующего года.



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Комиссия изучила территории и среднее число голосующих на них. Границы округов нанесли на топографические карты.
 
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