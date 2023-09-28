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Делегация Ленобласти посетила белорусские автозаводы
28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая модель автомобиля лучше всего подходит для такси и каршеринга. Ее разработали под запрос белорусских и российских покупателей. В топе и машины премиального класса. Только за этот год в Россию продали 37 тысяч автомобилей.
Особый интерес делегации Ленинградской области к пожарным машинам. Почти половина региона покрыта лесами и возгорания в них не редкость. У спасателей всегда большой спрос на пожарные автомобили с достаточной вместимостью емкостей для воды.
Для тушения пожаров в городских высотках важна другая деталь – лестница. Их здесь теперь производят сами. Раньше закупали за рубежом.
Беларусь и Ленинградская область уже не первый год наращивают товарооборот. Например, Минск экспортирует молочную продукцию, мясо, корм для животных, изделия из черных металлов. Из Петербурга едут газетная бумага, картон, пластиковые изделия и упаковки. За этот год партнеры уже наторговали почти на 94 миллиона долларов.
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Партнеры из России готовы покупать технику и поставлять комплектующие.
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