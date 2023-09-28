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Делегация Ленобласти посетила белорусские автозаводы

28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегация Ленобласти посетила белорусские автозаводы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Делегация Ленинградской области посетила белорусские предприятия по производству легковых авто и пожарных машин. Партнеры из России готовы покупать технику и поставлять комплектующие. Какие именно, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сварка, покраска, сборка, тест-драйв – на выезде с конвейера готовая машина. На этом заводе легковые авто собирают почти с нуля. Детали и отечественные, и зарубежные: китайские или российские. Партнеры поставляют стекла, аккумуляторы, диски. Свои комплектующие готовы предложить производители и Ленинградской области.

Новая модель автомобиля лучше всего подходит для такси и каршеринга. Ее разработали под запрос белорусских и российских покупателей. В топе и машины премиального класса. Только за этот год в Россию продали 37 тысяч автомобилей.

«Количество продаж растет. Поэтому перед нами сейчас стоит задача расширения производства и проработки вопроса его более глубокой локализации, мы прорабатываем вопросы штамповки, расширения сварочных и окрасочных мощностей», – заявил директор предприятия по производству легковых автомобилей Геннадий Свидерский.

Особый интерес делегации Ленинградской области к пожарным машинам. Почти половина региона покрыта лесами и возгорания в них не редкость. У спасателей всегда большой спрос на пожарные автомобили с достаточной вместимостью емкостей для воды.

«Это 8-кубовые, 11-кубовые машины, которые могут приехать и с таким объемом воды затушить любой пожар. У нас очень много маленьких деревень, не в каждой деревне будешь содержать пожарную часть, это нерентабельно», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для тушения пожаров в городских высотках важна другая деталь – лестница. Их здесь теперь производят сами. Раньше закупали за рубежом.

«Лестница 32 метра выполнена по самым высоким мировым стандартам, сейчас началось производство лестницы 52 метра, это крайне важно для наших пожарных и спасателей», – сказал директор предприятия по производству пожарных машин Олег Дерябин.

Беларусь и Ленинградская область уже не первый год наращивают товарооборот. Например, Минск экспортирует молочную продукцию, мясо, корм для животных, изделия из черных металлов. Из Петербурга едут газетная бумага, картон, пластиковые изделия и упаковки. За этот год партнеры уже наторговали почти на 94 миллиона долларов.



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Теги: Минск
 
 
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