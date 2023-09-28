Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Источник материала: ProBusiness

Смартфонное портфолио Xiaomi очень широкое. У компании есть и бюджетные аппараты, и модели среднего ценового сегмента, и экспериментальные, и складные. Обновленная модель 13T Pro — своего рода народный флагман, с топовыми характеристиками и не космически высокой ценой. Посмотрим внимательнее, что на этот раз предложил бренд.

В комплекте — все самое необходимое

Комплектация абсолютного большинства смартфонов обычно балансирует на грани «ничего, кроме телефона» и «еще положили вам скрепочку и кабель». Здесь все это, конечно, есть — скрепка, кабель, смартфон. Но все же набор чуть обширнее стандарта.





Так, в картонном конверте спрятался прозрачный силиконовый чехол. Аксессуар приличного качестве, на первое время точно подойдет. Плюс наклеенная с завода пленка на дисплее. Но самое полезное и стоящее — комплектный блок питания сразу на 120 Вт. Ниже посмотрим, на что он способен, но уже сейчас отметим, что это отличное дополнение для Xiaomi 13T Pro.

Строгость — сестра практичности

Основное внимание к себе привлекает большой блок с камерами. Такое оформление вполне оправдано с учетом использования крупной матрицы. Массивность блока слегка скрадывается благодаря скошенным краям. Плюс они не цепляются за карманы и одежду. Опять же бонус к практичности.





Еще интереснее с оформлением тыльной панели. В нашем случае это цвет «альпийский синий», где покрытие повторяет текстуру кожи, причем не только визуально, но и тактильно. Очень приятная поверхность, по ощущениям напоминающая какой-нибудь премиальный кожаный чехол. Помимо эстетичности нельзя не отметить и утилитарность такого материала, ведь он абсолютно не восприимчив к отпечаткам пальцев. Так что внешне телефон очень долго будет выглядеть как новенький.





Боковые грани Xiaomi 13T Pro плоские, но крышка в месте примыкания к ним имеет закругления, что способствует удобному хвату и при этом не врезается в ладонь. Это важно, так как смартфон довольно крупный.









Дактилоскопический датчик встроен в дисплей. Это сенсор нового поколения, он срабатывает быстро и безошибочно. Но также можно настроить разблокировку аппарата по лицу.









Из интересного отметим наличие громких и приятных по звуку стереодинамиков. Любители ронять телефон в лужу или разговаривать под дождем оценят защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Карту памяти установить в Xiaomi 13T Pro не получится, но с таким комплектным накопителем это и не нужно. Зато можно поставить две SIM-карты. Вместо второй физической симки можно использовать виртуальную eSIM.





Что в итоге? Влагозащищенный, эргономичный (с учетом габаритов), очень практичный смартфон (никаких «пальцев» в оформлении синего цвета) с приличными стереодинамиками и акцентом на фотовозможности.

Топовый экран

Xiaomi 13T Pro красуется 6,67-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления 144 Гц. Здесь стоит отметить, что приложений с поддержкой такой высокой герцовки пока мало, в основном это игры, но и то их немного. Так что куда чаще вы будете видеть плавное обновление картинки на 120 Гц. Впрочем, и этого хватает для быстрой смены кадров и, как следствие, максимально приятного для глаз изображения.





Кстати, по поводу глаз. Обладатели чувствительных к мерцанию глаз могут не переживать — в плане ШИМ у матрицы Xiaomi 13T Pro все в порядке. Максимальная яркость подсветки может достигать 1200 нит, а пиковая — 2600 нит. Этого хватит, чтобы рассмотреть на экране все детали даже на очень ярком солнце.

В сухом остатке получаем отличный «всеядный» дисплей, приспособленный и для игр, и для видео. Большой, с высокой плотностью пикселей, приличным запасом яркости и шустрым обновлением картинки. Ровно то, что должно быть у любого современного флагмана.

Одно слово — Leica

Фотовозможности Xiaomi 13T Pro прорабатывались в тесном сотрудничестве с легендарной компанией Leica. Причем речь не о простом согласии использовать название бренда в обмен на вознаграждение и эфемерную «настройку параметров». Во-первых, в камерах 13T Pro применяются линзы Leica Summicron. Во-вторых, используются алгоритмы обработки Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look.





Теперь про камеры. Здесь у нас блок с тремя основными датчиками. Главный — 50-мегапиксельный Sony IMX707 с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией. Также есть 50-мегапиксельная телекамера с такой же диафрагмой и способностью двукратного оптического приближения. Наконец, 12-мегапиксельный сенсор с f/2.2 пригодится для ультраширокоугольных снимков.





















И сотрудничество с Leica вкупе с приличными сенсорами дают о себе знать. Качество фото вполне позволяет Xiaomi 13T Pro претендовать на звание камерофона. Обращает на себя внимание отличная цветопередача, высокая четкость, грамотный баланс белого. Здесь вполне рабочий вариант с использованием приближения, причем не только двукратного оптического, но также смешанного и цифрового зума.

Памяти много не бывает

На производительности тоже экономить не стали. Сердцем Xiaomi 13T Pro стал новый восьмиядерный процессор Dimensity 9200+. Это флагманская модель компании MediaTek, которая уже успела многих удивить тем, что в бенчмарках показывает себя даже лучше, чем Snapdragon 8 Gen 2.

При высокой производительности Dimensity 9200+ отличается относительно скромным энергопотреблением. Все благодаря использованию современного техпроцесса 4 нм. Любопытно также, что чип поддерживает работу Wi-Fi 7, беспородного стандарта, который еще даже не утвержден толком. Таким образом, есть задел на будущее.





Объем оперативной памяти в нашей максимально прокачанной версии достигает 16 ГБ, а накопитель здесь — на целый терабайт. У большинства настольных компьютеров «оперативки» и SSD меньше. Уточним, что разницу между версией с 12 и 16 ГБ ОЗУ мало кто сможет оценить, поэтому вполне можно сэкономить и взять младшую модель.

А вот с объемом накопителя нужно определиться заранее, потому что расширить хранилище с помощью карты памяти не выйдет. 1 ТБ — этого точно хватит на все и на долгие годы. Но большинству, уверены, будет достаточно и 512 ГБ, даже мобильным фотографам, активно снимающим в максимальном разрешении.

На практике такое железо умеет только одно — летать. Невозможно заставить его лагать и тормозить хоть в каком-нибудь сценарии. Запаса здесь хватит года на три, а то и больше.

Аккумулятор

Емкость установленного в Xiaomi 13T Pro аккумулятора достигает 5000 мАч. С учетом не очень требовательного процессора полного заряда хватает на сутки интенсивной работы смартфона. В щадящем режиме смартфон легко продержится два дня.

Впрочем, чистая автономность в данном не сильно важна. Потому что здесь есть блок питания на 120 Вт, который поразительно быстро заряжает телефон. Воткнули кабель, выпили чашку кофе — и вот вам стопроцентный заряд. На полную зарядку с нуля уходит всего около 20 минут.



