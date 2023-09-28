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Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

28.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Смартфонное портфолио Xiaomi очень широкое. У компании есть и бюджетные аппараты, и модели среднего ценового сегмента, и экспериментальные, и складные. Обновленная модель 13T Pro — своего рода народный флагман, с топовыми характеристиками и не космически высокой ценой. Посмотрим внимательнее, что на этот раз предложил бренд.

В комплекте — все самое необходимое

Комплектация абсолютного большинства смартфонов обычно балансирует на грани «ничего, кроме телефона» и «еще положили вам скрепочку и кабель». Здесь все это, конечно, есть — скрепка, кабель, смартфон. Но все же набор чуть обширнее стандарта.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Так, в картонном конверте спрятался прозрачный силиконовый чехол. Аксессуар приличного качестве, на первое время точно подойдет. Плюс наклеенная с завода пленка на дисплее. Но самое полезное и стоящее — комплектный блок питания сразу на 120 Вт. Ниже посмотрим, на что он способен, но уже сейчас отметим, что это отличное дополнение для Xiaomi 13T Pro.

Строгость — сестра практичности

Основное внимание к себе привлекает большой блок с камерами. Такое оформление вполне оправдано с учетом использования крупной матрицы. Массивность блока слегка скрадывается благодаря скошенным краям. Плюс они не цепляются за карманы и одежду. Опять же бонус к практичности.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Еще интереснее с оформлением тыльной панели. В нашем случае это цвет «альпийский синий», где покрытие повторяет текстуру кожи, причем не только визуально, но и тактильно. Очень приятная поверхность, по ощущениям напоминающая какой-нибудь премиальный кожаный чехол. Помимо эстетичности нельзя не отметить и утилитарность такого материала, ведь он абсолютно не восприимчив к отпечаткам пальцев. Так что внешне телефон очень долго будет выглядеть как новенький.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Боковые грани Xiaomi 13T Pro плоские, но крышка в месте примыкания к ним имеет закругления, что способствует удобному хвату и при этом не врезается в ладонь. Это важно, так как смартфон довольно крупный.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Дактилоскопический датчик встроен в дисплей. Это сенсор нового поколения, он срабатывает быстро и безошибочно. Но также можно настроить разблокировку аппарата по лицу.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Из интересного отметим наличие громких и приятных по звуку стереодинамиков. Любители ронять телефон в лужу или разговаривать под дождем оценят защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Карту памяти установить в Xiaomi 13T Pro не получится, но с таким комплектным накопителем это и не нужно. Зато можно поставить две SIM-карты. Вместо второй физической симки можно использовать виртуальную eSIM.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Что в итоге? Влагозащищенный, эргономичный (с учетом габаритов), очень практичный смартфон (никаких «пальцев» в оформлении синего цвета) с приличными стереодинамиками и акцентом на фотовозможности.

Топовый экран

Xiaomi 13T Pro красуется 6,67-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления 144 Гц. Здесь стоит отметить, что приложений с поддержкой такой высокой герцовки пока мало, в основном это игры, но и то их немного. Так что куда чаще вы будете видеть плавное обновление картинки на 120 Гц. Впрочем, и этого хватает для быстрой смены кадров и, как следствие, максимально приятного для глаз изображения.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Кстати, по поводу глаз. Обладатели чувствительных к мерцанию глаз могут не переживать — в плане ШИМ у матрицы Xiaomi 13T Pro все в порядке. Максимальная яркость подсветки может достигать 1200 нит, а пиковая — 2600 нит. Этого хватит, чтобы рассмотреть на экране все детали даже на очень ярком солнце.

В сухом остатке получаем отличный «всеядный» дисплей, приспособленный и для игр, и для видео. Большой, с высокой плотностью пикселей, приличным запасом яркости и шустрым обновлением картинки. Ровно то, что должно быть у любого современного флагмана.

Одно слово — Leica

Фотовозможности Xiaomi 13T Pro прорабатывались в тесном сотрудничестве с легендарной компанией Leica. Причем речь не о простом согласии использовать название бренда в обмен на вознаграждение и эфемерную «настройку параметров». Во-первых, в камерах 13T Pro применяются линзы Leica Summicron. Во-вторых, используются алгоритмы обработки Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Теперь про камеры. Здесь у нас блок с тремя основными датчиками. Главный — 50-мегапиксельный Sony IMX707 с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией. Также есть 50-мегапиксельная телекамера с такой же диафрагмой и способностью двукратного оптического приближения. Наконец, 12-мегапиксельный сенсор с f/2.2 пригодится для ультраширокоугольных снимков.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

И сотрудничество с Leica вкупе с приличными сенсорами дают о себе знать. Качество фото вполне позволяет Xiaomi 13T Pro претендовать на звание камерофона. Обращает на себя внимание отличная цветопередача, высокая четкость, грамотный баланс белого. Здесь вполне рабочий вариант с использованием приближения, причем не только двукратного оптического, но также смешанного и цифрового зума.

Памяти много не бывает

На производительности тоже экономить не стали. Сердцем Xiaomi 13T Pro стал новый восьмиядерный процессор Dimensity 9200+. Это флагманская модель компании MediaTek, которая уже успела многих удивить тем, что в бенчмарках показывает себя даже лучше, чем Snapdragon 8 Gen 2.

При высокой производительности Dimensity 9200+ отличается относительно скромным энергопотреблением. Все благодаря использованию современного техпроцесса 4 нм. Любопытно также, что чип поддерживает работу Wi-Fi 7, беспородного стандарта, который еще даже не утвержден толком. Таким образом, есть задел на будущее.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Объем оперативной памяти в нашей максимально прокачанной версии достигает 16 ГБ, а накопитель здесь — на целый терабайт. У большинства настольных компьютеров «оперативки» и SSD меньше. Уточним, что разницу между версией с 12 и 16 ГБ ОЗУ мало кто сможет оценить, поэтому вполне можно сэкономить и взять младшую модель.

А вот с объемом накопителя нужно определиться заранее, потому что расширить хранилище с помощью карты памяти не выйдет. 1 ТБ — этого точно хватит на все и на долгие годы. Но большинству, уверены, будет достаточно и 512 ГБ, даже мобильным фотографам, активно снимающим в максимальном разрешении.

На практике такое железо умеет только одно — летать. Невозможно заставить его лагать и тормозить хоть в каком-нибудь сценарии. Запаса здесь хватит года на три, а то и больше.

Аккумулятор

Емкость установленного в Xiaomi 13T Pro аккумулятора достигает 5000 мАч. С учетом не очень требовательного процессора полного заряда хватает на сутки интенсивной работы смартфона. В щадящем режиме смартфон легко продержится два дня.

Впрочем, чистая автономность в данном не сильно важна. Потому что здесь есть блок питания на 120 Вт, который поразительно быстро заряжает телефон. Воткнули кабель, выпили чашку кофе — и вот вам стопроцентный заряд. На полную зарядку с нуля уходит всего около 20 минут.

Выдающийся во всем. Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

У Xiaomi вновь получился сбалансированный смартфон с прокачанными характеристиками, причем некоторые из них можно назвать выдающимися. В Беларуси Xiaomi 13T Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 2799 рублей, а версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ — 3199 рублей. Первые покупатели могут рассчитывать на подарок в виде умных часов Xiaomi Watch S1 Active.
Оформить предзаказ и получить подарок можно на сайтах официальных партнёров Xiaomi: mi.by, МТС, А1, 5 Элемент, 21 век, На связи, Алло, Xistore и Электросила.

 
 
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