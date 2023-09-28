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Резиденцию президента Беларуси показали сотрудникам лесной отрасли

28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Резиденцию президента Беларуси показали сотрудникам лесной отрасли
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

На экскурсии во Дворце Независимости в Минске побывали сотрудники лесной отрасли Беларуси. Накануне они отметили профессиональный праздник, передает телеканал «МИР 24».

Гости рабочей резиденции президента – заслуженные специалисты, отмеченные наградами. Всего – больше ста человек. Это лесники и лесничие, егеря и мастера леса, водители и операторы лесозаготовительной техники, представители династий. Им показали залы и кабинеты, где проходят международные переговоры, масштабные совещания, вручение госнаград. Рассказали о рабочих буднях главы государства и об истории строительства, особенностях интерьера дворца. А для кого-то эта экскурсия совпала и с личным праздником.

«Во Дворец Независимости я мечтала попасть очень давно. И то, что это произошло именно в мой день рождения, конечно, очень радостное и волнительное событие. Здесь все красиво, парадно», – поделилась впечатлениями специалист Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства Елена Павколас.

«В субботу у нас была роспись. И это, наверное, один из лучших подарков – побывать здесь, во Дворце Независимости. Очень хороший подарок устроило для нас министерство», – рассказал лесничий Дмитрий Шинтар.

Также в честь профессионального праздника Дворец Независимости 27 сентября посетили сотрудники Минской региональной таможни.

Ранее на экскурсии в рабочей резиденции президента Беларуси побывали сотрудники белорусских предприятий: производители стекловолокна из Полоцка – их заводу исполнилось 65 лет, и специалисты могилевского химического предприятия, который отметил 55-летие.



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Теги: Минск
 
 
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Гостями Дворца Независимости стали заслуженные специалисты, отмеченные наградами.
 
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