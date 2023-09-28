Резиденцию президента Беларуси показали сотрудникам лесной отрасли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На экскурсии во Дворце Независимости в Минске побывали сотрудники лесной отрасли Беларуси. Накануне они отметили профессиональный праздник, передает телеканал «МИР 24».

Гости рабочей резиденции президента – заслуженные специалисты, отмеченные наградами. Всего – больше ста человек. Это лесники и лесничие, егеря и мастера леса, водители и операторы лесозаготовительной техники, представители династий. Им показали залы и кабинеты, где проходят международные переговоры, масштабные совещания, вручение госнаград. Рассказали о рабочих буднях главы государства и об истории строительства, особенностях интерьера дворца. А для кого-то эта экскурсия совпала и с личным праздником.

«Во Дворец Независимости я мечтала попасть очень давно. И то, что это произошло именно в мой день рождения, конечно, очень радостное и волнительное событие. Здесь все красиво, парадно», – поделилась впечатлениями специалист Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства Елена Павколас.