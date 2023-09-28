На что способны активные люди, рассказали ветераны «Белорусского союза женщин»

«Белорусские женщины – это во многом мужчины, честно говоря. Это, наверное, главное описание. Она является тем становым хребтом, на котором держится семья и зачастую трудовой коллектив, где она работает, или бизнес. Хотя я за то, чтобы вернулись те времена, когда женщина чувствовала бы себя слабой», – отметила Лидия Ермошина.

В Беларуси есть национальная стратегия – «Активное долголетие», и каждая из этих женщин готова ей следовать. А Лариса Хатько еще и молодым даст фору. В свои 73 она снова студентка. На этот раз Академии управления при президенте, и останавливаться женщина не собирается.

«Я уже была в 51 одной стране. Я путешествую 50 лет, с 72-го года. Такое у меня хобби: рыбачить, машину люблю водить и путешествовать. Всем этого желаю. Как говорил Николай Доризо: «Вкладывайте деньги в воспоминания, вкладывайте деньги в чудеса, тогда будете счастливы», – поделилась заслуженный работник образования Беларуси Лариса Хатько.

Женщины в «Белорусском союзе» называют себя подругами. Всегда готовы услышать, помочь и поддержать. Не только свою семью, но и государство. Это уже традиция, которую заложили когда-то именно эти дамы, за что сегодня им не раз сказали спасибо.

Общество «Белорусский союз женщин» основано в 1991 году. Сегодня организация объединяет около 150 тысяч белорусок по всей стране.