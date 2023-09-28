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На что способны активные люди, рассказали ветераны «Белорусского союза женщин»
28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Белорусский союз женщин» собрал ветеранов организации. Активных участниц чествовали в Заславле в преддверии Дня пожилого человека. О женщинах, чей вклад в страну неоценим, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Депутаты, госслужащие, врачи, педагоги – эти женщины начинали строить независимую Беларусь. Но приставка «экс» к ним вряд ли подойдет. Все они и сегодня в строю общественной жизни.
«Я ехала сюда с особым волнением, потому что для меня, как для молодого руководителя, это как отчет перед старшими товарищами. Мы часто бежим в жизни, а они уже, смотря с высоты своего опыта, понимают и анализируют происходящие события, поэтому их советы – это самое ценное, что может быть сегодня», – сказала председатель «Белорусского союза женщин» Ольга Шпилевская.
«Белорусские женщины – это во многом мужчины, честно говоря. Это, наверное, главное описание. Она является тем становым хребтом, на котором держится семья и зачастую трудовой коллектив, где она работает, или бизнес. Хотя я за то, чтобы вернулись те времена, когда женщина чувствовала бы себя слабой», – отметила Лидия Ермошина.
В Беларуси есть национальная стратегия – «Активное долголетие», и каждая из этих женщин готова ей следовать. А Лариса Хатько еще и молодым даст фору. В свои 73 она снова студентка. На этот раз Академии управления при президенте, и останавливаться женщина не собирается.
«Я уже была в 51 одной стране. Я путешествую 50 лет, с 72-го года. Такое у меня хобби: рыбачить, машину люблю водить и путешествовать. Всем этого желаю. Как говорил Николай Доризо: «Вкладывайте деньги в воспоминания, вкладывайте деньги в чудеса, тогда будете счастливы», – поделилась заслуженный работник образования Беларуси Лариса Хатько.
Женщины в «Белорусском союзе» называют себя подругами. Всегда готовы услышать, помочь и поддержать. Не только свою семью, но и государство. Это уже традиция, которую заложили когда-то именно эти дамы, за что сегодня им не раз сказали спасибо.
Общество «Белорусский союз женщин» основано в 1991 году. Сегодня организация объединяет около 150 тысяч белорусок по всей стране.
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Женщин, которые начинали строить независимую Беларусь, собрали в преддверии Дня пожилого человека в Заславле.
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