Заседание постоянной комиссии МПА СНГ впервые прошло в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выездное заседание постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи состоялось в Гродно. Представители стран Содружества обсудили государственное строительство и местное самоуправление, передает «МИР 24».

«Мы имплементируем в рамках комиссии, которую я возглавляю, модельные законы Национального законодательства, касающиеся госуправления (мы в прошлом году разработали и приняли закон), касающиеся законодательства о госнаградах», – сказал председатель комиссии по государственному строительству, самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

Принятые на заседании рекомендации универсальны и носят упреждающий характер. Они помогут наладить работу в разных сферах, сократить барьеры в экономиках стран СНГ. Сегодня представители Содружества во многом говорили о положительном результате, который уже можно оценить.

«Между многими структурами в Азербайджане и Беларуси очень тесные связи. Это и производство тракторов, это поставки. Около 20 магазинов белорусских существует только в городе Баку», – отметил заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Джафаров.

«Практика выезда на заседания дает свой положительный эффект, потому что те законодатели, которые пишут закон, должны реально представлять, как живут люди в той или иной стране, их подходы. Я считаю, что практика выездных заседаний должна поддерживаться», – подчеркнул заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ, полномочный представитель парламента Республики Казахстан Игорь Мусалимов.

Заседания такого состава в Беларуси проходят впервые. Традиционно постоянная комиссия Ассамблеи встречалась в штаб-квартире организации – Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Сейчас набирает обороты практика выездных заседаний. Там представители знакомятся с регионами. В пятницу представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ посетят Свято-Успенский Жировичский монастырь. Одной из тем станет сохранение и развитие русского языка.