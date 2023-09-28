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Заседание постоянной комиссии МПА СНГ впервые прошло в Беларуси
28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выездное заседание постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи состоялось в Гродно. Представители стран Содружества обсудили государственное строительство и местное самоуправление, передает «МИР 24».
Принятые на заседании рекомендации универсальны и носят упреждающий характер. Они помогут наладить работу в разных сферах, сократить барьеры в экономиках стран СНГ. Сегодня представители Содружества во многом говорили о положительном результате, который уже можно оценить.
Заседания такого состава в Беларуси проходят впервые. Традиционно постоянная комиссия Ассамблеи встречалась в штаб-квартире организации – Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Сейчас набирает обороты практика выездных заседаний. Там представители знакомятся с регионами. В пятницу представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ посетят Свято-Успенский Жировичский монастырь. Одной из тем станет сохранение и развитие русского языка.
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Принятые на заседании рекомендации универсальны и носят упреждающий характер. Они помогут наладить работу в разных сферах, сократить барьеры в экономиках стран...
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