Почти 300 юных ученых представили свои проекты на конкурсе в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие проекты представили в Минске юные ученые Союзного государства. На этот раз в конкурсе изобретателей участвовали почти 300 школьников из Беларуси и России, передает телеканал «МИР 24».

На мероприятии были представлены разработки по разным направлениям – от программирования и астрономии до робототехники и космонавтики. В перерывах между занятиями прошли лекции с профессорами и изобретателями, экскурсии в музеи и спортивные соревнования.

«Мы встретились с историками, медиками, доцентами и докторами наук. Также будет встреча с космонавтом», – рассказал участник конкурса Артур Кошелапов из Беларуси.