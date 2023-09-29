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Почти 300 юных ученых представили свои проекты на конкурсе в Минске
29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Лучшие проекты представили в Минске юные ученые Союзного государства. На этот раз в конкурсе изобретателей участвовали почти 300 школьников из Беларуси и России, передает телеканал «МИР 24».
На мероприятии были представлены разработки по разным направлениям – от программирования и астрономии до робототехники и космонавтики. В перерывах между занятиями прошли лекции с профессорами и изобретателями, экскурсии в музеи и спортивные соревнования.
Конкурс проводят каждые два года. Юные ученые встречаются поочередно в Беларуси и России.
Ранее сообщалось, что
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Школьники из России и Беларуси представили разработки по разным направлениям.
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