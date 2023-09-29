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Почти 300 юных ученых представили свои проекты на конкурсе в Минске

29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 300 юных ученых представили свои проекты на конкурсе в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Лучшие проекты представили в Минске юные ученые Союзного государства. На этот раз в конкурсе изобретателей участвовали почти 300 школьников из Беларуси и России, передает телеканал «МИР 24».

На мероприятии были представлены разработки по разным направлениям – от программирования и астрономии до робототехники и космонавтики. В перерывах между занятиями прошли лекции с профессорами и изобретателями, экскурсии в музеи и спортивные соревнования.

«Мы встретились с историками, медиками, доцентами и докторами наук. Также будет встреча с космонавтом», – рассказал участник конкурса Артур Кошелапов из Беларуси.

«Это очень интересный опыт, когда ты, во-первых, учишься разговаривать с людьми, особенно с теми, у кого очень много опыта и кто может им поделиться», – отметила участница Дарья Самойлова из России.

Конкурс проводят каждые два года. Юные ученые встречаются поочередно в Беларуси и России.

Ранее сообщалось, что в жюри конкурса вошли известные ученые и педагоги-новаторы. Для школьников конкурс стал возможностью получить экспертную оценку и продвинуть свой проект.



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Теги: Минск
 
 
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Школьники из России и Беларуси представили разработки по разным направлениям.
 
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