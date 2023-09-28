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Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 стран

28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 стран
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов из 11 государств. В Минск приехали дипломаты из Казахстана, Венгрии, стран Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Президент рассказал о перспективах сотрудничества. Казахстан назвал стратегическим партнером и союзником. С Венгрией Беларусь рассчитывает выстраивать отношения на взаимоуважительной основе. С Египтом, Зимбабве, Экваториальной Гвинеей, Анголой и Угандой Минск сделает акцент на промышленную кооперацию, как и с Камбоджей. Беларусь будет расширять сотрудничество во всех сферах – от экономики до образования – с Филиппинами, Иорданией и Колумбией. Также белорусский лидер призвал дружественные страны вместе противостоять давлению Запада.

«Уверен, в наших общих интересах еще громче заявлять об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более что ответы на эти вызовы уже найдены. Сейчас активно формируются новые системы расчетов в национальных валютах, перестраивается логистика. Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС. Все устали постоянно ждать милости из-за океана!» – отметил Александр Лукашенко.

Общее население стран, представители которых начали свою дипмиссию в Беларуси, 425 миллионов человек, а суммарная территория – семь с половиной миллионов квадратных метров.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент призвал дружественные страны вместе противостоять давлению Запада.
 
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