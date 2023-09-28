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Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 стран
28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Президент рассказал о перспективах сотрудничества. Казахстан назвал стратегическим партнером и союзником. С Венгрией Беларусь рассчитывает выстраивать отношения на взаимоуважительной основе. С Египтом, Зимбабве, Экваториальной Гвинеей, Анголой и Угандой Минск сделает акцент на промышленную кооперацию, как и с Камбоджей. Беларусь будет расширять сотрудничество во всех сферах – от экономики до образования – с Филиппинами, Иорданией и Колумбией. Также белорусский лидер призвал дружественные страны вместе противостоять давлению Запада.
Общее население стран, представители которых начали свою дипмиссию в Беларуси, 425 миллионов человек, а суммарная территория – семь с половиной миллионов квадратных метров.
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Белорусский президент призвал дружественные страны вместе противостоять давлению Запада.
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