Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов из 11 государств. В Минск приехали дипломаты из Казахстана, Венгрии, стран Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Президент рассказал о перспективах сотрудничества. Казахстан назвал стратегическим партнером и союзником. С Венгрией Беларусь рассчитывает выстраивать отношения на взаимоуважительной основе. С Египтом, Зимбабве, Экваториальной Гвинеей, Анголой и Угандой Минск сделает акцент на промышленную кооперацию, как и с Камбоджей. Беларусь будет расширять сотрудничество во всех сферах – от экономики до образования – с Филиппинами, Иорданией и Колумбией. Также белорусский лидер призвал дружественные страны вместе противостоять давлению Запада.

«Уверен, в наших общих интересах еще громче заявлять об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более что ответы на эти вызовы уже найдены. Сейчас активно формируются новые системы расчетов в национальных валютах, перестраивается логистика. Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС. Все устали постоянно ждать милости из-за океана!» – отметил Александр Лукашенко.

Общее население стран, представители которых начали свою дипмиссию в Беларуси, 425 миллионов человек, а суммарная территория – семь с половиной миллионов квадратных метров.