ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Победителя конкурса «Учитель года – 2023» наградили в Беларуси

29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Победителя конкурса «Учитель года – 2023» наградили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В преддверии Дня учителя в Беларуси чествовали лучших педагогов страны. Всего наградили восемь победителей конкурса «Учитель года» в разных номинациях. Ну а главный приз – ключи от машины и статуэтка «Хрустальный журавль» – досталась Сергею Шаминскому, передает телеканал «МИР 24».

Награду вручил премьер-министр Роман Головченко. Триумфатор вечера больше 30 лет преподает изобразительное искусство и труд в сельской школе в Гомельской области. Как заявил Шаминский, добиться победы помог особый подход к детям.

«Я в душе, несмотря на то что уже возрастной человек, все равно остаюсь ребенком. И мне это помогает работать с детьми. Это ключ к пониманию детских сердец, детских душ, потому что это помогает раскрыть в самих детях их особенности и способности», – рассказал Сергей Шаминский.

После награждения прошел праздничный концерт для учителей Беларуси. На торжества в Минск пригласили около трех тысяч педагогов со всей страны.

Ранее сообщалось, что учитель труда Эдуард Гордеев из Беларуси стал популярным, благодаря видеоблогу в одной из социальных сетей. Также он разработал электронные учебники, которыми пользуются педагоги в странах СНГ. В своем блоге Гордеев рассказывает и показывает не только азы технического обучения, но и отвечает на вопросы своих коллег, учителей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Статуэтку «Хрустальный журавль» и ключи от машины получил Сергей Шаминский.
 
Новости дня
Новости разные
 
«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2023
Mir24.TV Belarus
29.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика