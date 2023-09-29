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Победителя конкурса «Учитель года – 2023» наградили в Беларуси
29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии Дня учителя в Беларуси чествовали лучших педагогов страны. Всего наградили восемь победителей конкурса «Учитель года» в разных номинациях. Ну а главный приз – ключи от машины и статуэтка «Хрустальный журавль» – досталась Сергею Шаминскому, передает телеканал «МИР 24».
Награду вручил премьер-министр Роман Головченко. Триумфатор вечера больше 30 лет преподает изобразительное искусство и труд в сельской школе в Гомельской области. Как заявил Шаминский, добиться победы помог особый подход к детям.
Ранее сообщалось, что
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Статуэтку «Хрустальный журавль» и ключи от машины получил Сергей Шаминский.
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