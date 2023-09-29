Победителя конкурса «Учитель года – 2023» наградили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии Дня учителя в Беларуси чествовали лучших педагогов страны. Всего наградили восемь победителей конкурса «Учитель года» в разных номинациях. Ну а главный приз – ключи от машины и статуэтка «Хрустальный журавль» – досталась Сергею Шаминскому, передает телеканал «МИР 24».

Награду вручил премьер-министр Роман Головченко. Триумфатор вечера больше 30 лет преподает изобразительное искусство и труд в сельской школе в Гомельской области. Как заявил Шаминский, добиться победы помог особый подход к детям.

«Я в душе, несмотря на то что уже возрастной человек, все равно остаюсь ребенком. И мне это помогает работать с детьми. Это ключ к пониманию детских сердец, детских душ, потому что это помогает раскрыть в самих детях их особенности и способности», – рассказал Сергей Шаминский.