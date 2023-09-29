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«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

29.09.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде
Владислав Карпович.

Краткосрочная сдача жилья в аренду — это непростой, но доходный бизнес. Владелец сервиса «Bulbash Apartments» Владислав Карпович об этом хорошо знает. Главное, по его мнению, адексатно оценивать ситуацию и не питать иллюзий об этом рынке: сезонность, большие затраты на рекламу и высокие налоги — это реальность, с которой нужно смириться. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем, чтобы выяснить, как устроен рынок краткосрочной аренды, на какие доходы там можно рассчитывать и почему в бизнесе важно не бояться пробовать новое.

«Во время учебы уехал на заработки в Лондон»

— Я родился в Казахстане, но в совсем юном возрасте моя семья переехала в Гродно, где я прожил до 18 лет. В прошлом мой отец — крупный предприниматель в Казахстане, а сейчас, скорее, рыбак-любитель, который давно отошел от дел. Он постоянно брал меня с собой в деловые поездки, и думаю, что на мне это явно отразилось, но о карьере предпринимателя я тогда не задумывался.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

После окончания школы я пошел учиться в минский филиал «МИТСО» на логиста-экономиста, а параллельно, начиная со второго курса, подрабатывал на автомойке. Потом начал готовить суши в одном из столичных ресторанов на улице Октябрьской. В роли повара я продержался лишь пару месяцев и быстро понял, что надо что-то менять в жизни. Не придумал ничего лучше, чем оформить визу и махнуть в Лондон по примеру знакомых моей сестры. У меня не было никакого плана: хотелось просто сменить обстановку и найти какую-то работу. Знакомые помогли с поиском квартиры, она стоила примерно $ 1000 в месяц. В кошельке у меня было всего $ 2000, а учитывая, что недельный проездной на метро стоил $ 100, становилось совсем грустно. К тому же, мои знания английского на тот момент ограничивались фразой «Hello» на стойке регистрации в аэропорту, но я все равно не боялся. Кстати, это все происходило прямо посреди учебного года, но в университете посещаемость студентов мало кого волновала.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

Целых 2 недели я бродил по лондонским суши-барам и пытался устроиться на работу, но ничего не получалось. У меня почти не осталось денег, и лишь по счастливой случайности в одном из ресторанов меня встретил русский управляющий и взял на работу уже на следующий день. Там я пробыл почти 6 месяцев, пока не закончилась виза. За это время мне удалось накопить значительную сумму, и я смог вернуться домой не с пустыми руками. После этой истории стало понятно, что не стоит боятся неопределенности, нужно просто идти и пробовать, и тогда все обязательно получится.

«Начал хорошо зарабатывать на перепродаже китайских брендов одежды и аксессуаров»

После возвращения из Лондона я решил устроиться по специальности и пошел на собеседования в логистические компании. Одна из таких согласилась взять меня на работу, и когда я пришел, руководитель спросил: «Что ты знаешь?». Я уверенно ответил, что ничего не знаю, но точно покажу результат, если мне расскажут, как все устроено. Меня похвалили за честность, и мы начали работать. В итоге я стал лучшим сотрудником и перевыполнял все возможные KPI, но получал очень небольшие деньги — около $ 400. Для меня это было очень мало, потому что к тому моменту мы с другом начали хорошо зарабатывать на перепродаже китайских брендов одежды и аксессуаров, которые стали очень популярными в Москве, но до Минска почему-то не добрались. Мы быстро создали аккаунт в Instagram и запустили рекламу с бюджетом $ 3 в день. Директ просто разрывался. Мы взяли у всех предоплату, а потом поехали в Москву и купили партию с солидным запасом. Как только вернулись, сразу упаковали все заказы, а остаток за несколько тысяч долларов выкупил парень на хорошем «кайене».

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

В таком режиме мы проработали около года, не особо задумываясь о масштабировании. Для нас это был, скорее, очередной повод съездить в Москву. А потом все загнулось, потому что Минск заполонили еще более дешевые копии, и мы уже не выдерживали ценовой конкуренции. Этот полубизнес я совмещал с работой в роли экспедитора, но зарплата меня категорически не устраивала. Я пошел к директору за прибавкой, но мне отказали, и мы сразу разошлись.

«Из второй поездки в Лондон привез готовую идею для бизнеса и привлек к ней друга с квартирой»

Вариантов с работой не осталось, поэтому я снова принял решение улететь в Лондон и работать в том же ресторане. Там снова задержался на 6 месяцев, но за две недели до окончания визы начал думать, чем заняться после возвращения в Минск. Я снова немного накопил денег, но понимания, как ими распорядиться, у меня не было. Сейчас уже не могу точно вспомнить, как я пришел к идее краткосрочной аренды жилья.

То ли это был сон, то ли запомнилась реклама Like-центра, где основатель начинал с хостелов, но в любом случае я просто позвонил другу с предложением сдавать наши квартиры на сутки.

От родителей мне досталась «трешка», а у друга вообще была четырехкомнатная квартира. Ему эта идея понравилась, и мы начали работать. Почти все деньги из Великобритании я вложил в ремонт своей квартиры, потому что изначально там был настоящий «бабушатник». Знакомый друга, который уже 10 лет занимался таким бизнесом, подсказал, как все организовать, и мы стартовали с аренды 4-комнатной квартиры в Сухарево. С ней промучались около месяца, получалось не очень.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

Первыми клиентами стала большая семья из России, которой мы сдали комнаты просто за бесценок. Было еще пару человек, но они устраивали тусовки, и когда мы приезжали, было понятно, что так больше не пойдет. Мы поняли, что нужно переходить к более ликвидной собственности, поэтому скинулись еще по $ 500 и на 3 месяца арендовали однокомнатную квартиру в Лошице. Уборкой, стиркой, ответами на звонки, естественно, занимались сами, но прибыли все равно не было.

Наша основная ошибка в тот момент — старт в несезон и отсутствие рекламы на сторонних площадках.

Особенность этого бизнеса в том, что с конца осени до начала весны предложение гораздо выше спроса и ты должен быть заметнее остальных.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

Несмотря на наши ошибки, мы арендовали еще по одной квартире в соседнем доме, а также на проспекте Дзержинского, но света в конце тоннеля все равно не увидели. К апрелю мой партнер вышел из бизнеса, потому что был полностью сосредоточен на развитии семейного дела, а всю работу в квартирах, фактически, выполняли мы с моей девушкой. У меня стали заканчиваться деньги, но внезапно в мае наступил сезон, и спрос рос бешеными темпами. Тогда я нанял первую горничную и стал планомерно увеличивать количество квартир.

А еще я не жалел денег на маркетинг. У нас оперативно появился сайт и фирменный бренд «Bulbash Apartments». Название не несет никакого глубинного смысла: просто пришла такая идея, и мы ее воплотили. К концу 2018 года у меня было уже 10 квартир, которые приносили стабильный доход. Больше всего конвертил Airbnb и некоторые белорусские площадки, а вот с Booking дела были вообще не очень. Особенность платформы в том, что она сфокусирована на потребностях посетителей, а вот мы никак не защищены, поэтому этот сервис мне не очень нравится.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

У меня практически никогда не возникало крупных проблем с бизнесом. Да, с клиентами порой были вопросы по неуплате, некоторые даже сбегали, чтобы не платить, но это, скорее, единичные случаи.

Однажды была неприятная история с горничной, которой клиент оставил деньги на оплату квартиры, а она взяла и испарилась, перестав выходить на связь.

Спустя несколько попыток я каким-то чудом смог дозвониться к ней домой, а трубку взял ее маленький сын, который и выдал мне адрес. Оказалось, что у этой женщины серьезные проблемы с алкоголем, но я все равно приехал и заставил отработать украденные деньги. Она согласилась, но когда отработала, обиделась на то, что я не оплатил ей эти рабочие дни. Я не очень понял претензий, и мы быстро попрощались. А в остальном я не могу вспомнить каких-то необычных историй.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

«Справился с пандемией благодаря новой бизнес-модели»

На пике, до начала пандемии, у меня было 17 квартир, и 3 из них в личной собственности. Я определил четкую стратегию быть представленным на всех площадках, где люди арендуют квартиры. Платно или бесплатно — это не имело значения, главное — отложиться в памяти аудитории. На эти цели мы ежемесячно тратили минимум тысячу долларов, но все расходы хорошо окупались.

В лучшие времена маржинальность бизнеса составляла примерно 30%, а сейчас в районе 20% из-за тяжелой налоговой нагрузки после недавних изменений.

Пандемия не положила мой бизнес на лопатки, потому что я вовремя почувствовал наступление кризиса и заранее договорился с арендодателями либо о скидках, либо об арендных каникулах. Тогда было ясно, что наступают тяжелые времена, и, так как мы долгое время сотрудничали, ребята пошли мне навстречу. Несмотря на формальное отсутствие локдауна в стране, первые две недели спрос на квартиры упал просто в ноль. Из-за этого я быстро перестроил бизнес-модель в сторону долгосрочной аренды и стал предлагать квартиры китайским студентам, которые начали выселяться из общаг. Буквально за неделю мы закрыли все вопросы по квартирам и прожили в таком режиме следующие 5 месяцев. Потом спрос постепенно стабилизировался, и мы вернулись на исходные рельсы.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

После начала военных действий в Украине в Минске стало заметно больше россиян, поэтому 2022 год стал для нас рекордным по всем показателям. Если раньше российские агрегаторы жилья давали одну-две заявки в год, то теперь они стали главным источником трафика. Несмотря на хороший спрос, бизнес стал меньше зарабатывать из-за больших операционных расходов. Только на контекстную рекламу у нас уходило несколько тысяч долларов в месяц, но кроме этого по кошельку били расходы на полотенца, мыло и прочие бытовые вещи. Я все посчитал и решил отказаться от контекста в сезон, а также уменьшил расходы на обслуживание квартир, но лояльность клиентов все равно осталась на том же уровне, а мы — в хорошем плюсе. Тогда я понял, что пора остановиться в гонке за продуктом и начать зарабатывать деньги.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

Сейчас я очень охладел к этому бизнесу и перестал принимать в нем активное участие. Я отслеживаю лишь некоторые финансовые показатели, а в остальном меня устраивает текущее положение дел. Мне просто все это надоело, и теперь я вместе со своим партнером ищу новые точки роста. В качестве перспективного направления мы рассматриваем рынок краткосрочной аренды на Северном Кипре. А еще я рассматриваю возможности строительства модульных домов.

Однажды я пытался инвестировать в крипту, но потерял около $ 7 тысяч. Несмотря на такие неудачи, за годы предпринимательства я четко понял, что главное в жизни — не боятся пробовать новое, и тогда обязательно получится прийти к успеху.

«На пике у меня было 17 квартир». Минчанин рассказал, как сделал бизнес на краткосрочной аренде

Редакция «Про бизнес» благодарит шоурум мебели для дома и офиса Kingstyle за предоставление локации для проведения интервью.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Краткосрочная сдача жилья в аренду - это непростой, но доходный бизнес. Владелец сервиса «Bulbash Apartments» Владислав Карпович об этом хорошо знает. Главное, по его...
 
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