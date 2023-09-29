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Польский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси

29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Польский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Польша нарушила воздушное пространство Беларуси. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. В небе на границе страны военно-воздушные силы зафиксировали вертолет, передает телеканал «МИР 24».

«По запросу у польской стороны был подтвержден полет вертолета Вооруженных сил Польши. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до 1,5 километра. В 16:22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров. Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация», –рассказал официальный представитель командования ВВС и войск ПВО Беларуси Сергей Качур.

Из-за инцидента в МИД вызвали временного поверенного Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему заявили решительный протест и потребовали провести расследование, а о результатах сообщить Беларуси.

Ранее, в начале сентября, сообщалось, что польский вертолет нарушил белорусскую границу в Гродненской области, на юго-западе страны. Нарушение воздушного пространства со стороны Польши зафиксировали белорусские пограничники.



 
 
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В связи с этим поднималась дежурная авиация.
 
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