Польский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Польша нарушила воздушное пространство Беларуси. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. В небе на границе страны военно-воздушные силы зафиксировали вертолет, передает телеканал «МИР 24».

«По запросу у польской стороны был подтвержден полет вертолета Вооруженных сил Польши. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до 1,5 километра. В 16:22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров. Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация», –рассказал официальный представитель командования ВВС и войск ПВО Беларуси Сергей Качур.

Из-за инцидента в МИД вызвали временного поверенного Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему заявили решительный протест и потребовали провести расследование, а о результатах сообщить Беларуси.