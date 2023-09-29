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Польский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси
29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Польша нарушила воздушное пространство Беларуси. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. В небе на границе страны военно-воздушные силы зафиксировали вертолет, передает телеканал «МИР 24».
Из-за инцидента в МИД вызвали временного поверенного Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему заявили решительный протест и потребовали провести расследование, а о результатах сообщить Беларуси.
Ранее, в начале сентября, сообщалось, что
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В связи с этим поднималась дежурная авиация.
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