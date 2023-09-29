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Лукашенко объявил 2024-й Годом качества в Беларуси

29.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко объявил 2024-й Годом качества в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следующий год в Беларуси объявят Годом качества. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
Глава государства проверил, как исполняют поручения по развитию животноводства, разведению ценных пород рыбы и ремонту дорог. Прежде всего в стране восстанавливают проезжие части в перспективных селах. Один из таких агрогородков – Вишов. Здесь реализуют пилотный проект по ремонту дорожных покрытий с помощью цемента. Главе государства показали технологии, при которых скорость работ увеличивается, и доложили, что план по всей Беларуси перевыполнили. Лукашенко же обратил внимание на высокий уровень качества всех работ, не только дорожных.

«Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни: за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество – важнейший вопрос. Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо. Готовьтесь, что следующий год у нас – Год качества», – заявил белорусский лидер.

Нынешний год в стране объявлен Годом мира и созидания. Ранее Лукашенко заявил, что мир движется к многополярности и это необратимо.



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Белорусский лидер сделал это заявление во время рабочей поездки в Могилевскую область.
 
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