Лукашенко объявил 2024-й Годом качества в Беларуси

«Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни: за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество – важнейший вопрос. Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо. Готовьтесь, что следующий год у нас – Год качества», – заявил белорусский лидер.

Нынешний год в стране объявлен Годом мира и созидания. Ранее Лукашенко заявил, что мир движется к многополярности и это необратимо.