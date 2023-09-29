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Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1
29.09.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
20 августа в Минске на стадионе «Динамо» прошел спортивно-музыкальный благотворительный фестиваль «У адным рытме з А1». Этот проект, являясь частью
Что такое ESG-стратегия?
ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) — это новый мировой принцип ведения бизнеса, который способствуют его устойчивому развитию. Главные направления такой стратегии — это забота об окружающей среде, реализация социальных и благотворительных проектов, грамотное корпоративное управление.
Реализация ESG-проектов позволяет компаниям находить больше возможностей для позитивного влияния на окружающую среду и общество, а также оптимизировать внутренние процессы, повышать лояльность клиентов и сотрудников. По
«У адным рытме з А1»: музыка, спорт, благотворительность
Один из ярких ESG-проектов совсем недавно реализован в Минске компанией А1. Около 2500 участников присоединились к фестивалю «У адным рытме з А1» на стадионе «Динамо». Все гости мероприятия имели возможность присоединиться к новому формату благотворительности: их личное участие в спортивных активностях компания конвертировала в финансовую помощь для закупки специального диагностического оборудования для Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Как это было реализовано? Все гости получили индивидуальную карточку, в которой фиксировались «удары сердца» за посещение локаций с активностями. Чем больше участвуешь — тем больше сможешь принести пользы.
— Когда мы слушаем музыку, особенно с сильным и ритмичным битом, наше сердце начинает биться чаще. То же самое происходит, когда человек занимается спортом или испытывает радость от совершения добрых дел. Именно поэтому пульс стал символом фестиваля: компания А1 собрала «удары сердца» всех участников мероприятия и благодаря ним оказала финансовую поддержку Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов, — рассказали представители компании А1.
На фестивале было представлено 12 спортивных зон: футбол, йога, пилатес, бадминтон, баскетбол, фитнес на батутах и многое другое. Все тренировки проходили под руководством 25 опытных тренеров. А те, кому ближе музыка, в течение 10 часов могли слушать DJ-сеты и танцевать под любимые треки. Организаторы отмечают, что всего за день состоялось 40 спортивных тренировок и было выпито 3000 бутылок воды. В итоге компании удалось собрать 50 000 «ударов сердца», которые были переведены в денежные средства для бенефициара.
80 публикаций в медиа и охват в 5 миллионов человек: итоги ESG-кейса от А1
ESG-проекты А1 уже давно известны многим белорусам: «Инклюзивные кофейни» в А1, установка велопарковок, сбор старых мобильных гаджетов для безопасной утилизации, волонтерское движение #яонлайн по повышению цифровой грамотности и многие другие. Фестиваль «У адным рытме з А1» является продолжением спортивно-благотворительного проекта «100 гадзін з А1» и также направлен на помощь детям.
Работа с медиа по продвижению спортивно-музыкального фестиваля «У адным рытме з А1» помогла получить свыше 80 публикаций в СМИ по всей стране. Более 230 постов в социальных сетях было опубликовано до и после мероприятия, а их суммарный охват превысил 5 миллионов человек.
Участниками фестиваля могли стать все желающие. Среди них — популярные блогеры и инфлюенсеры, которые не только рассказывали о мероприятии на своих страницах в социальных сетях, но и активно тренировались. Лидеры мнений проводили мастер-классы, которые привлекли большое количество гостей. На этапе анонсирования мероприятия блогерам вручали подарочные боксы с сувенирами от бренда — портативными колонками и бутылками для воды в соответствии с общей концепцией фестиваля — и открытками-приглашениями с рисунками подопечных Республиканского реабилитационного центра детей инвалидов, которые, к слову, также присоединились к мероприятию.
Фестиваль «У адным рытме з А1!» получил значительную поддержку от профессиональных спортивных сообществ, что сделало благотворительную инициативу еще более весомой и вдохновляющей. «А1 Junior», футбольный клуб «Минск», студия «Yoga Place», а также фитнес-центры «Адреналин» и «Мир фитнеса», баскетбольный клуб «Цмоки-Минск», внесли свой вклад, проводя собственные тренировки и участвуя в мероприятиях фестиваля.
Кроме того, организаторов поддержали «Инклюзивные кофейни» в А1 и Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников. Сотрудники кофеен готовили для участников напитки из сезонного летнего меню. А члены ассоциации стали одними из самых активных участников фестиваля.
Такой формат благотворительности не только новый, но и необычный: люди тратят не свои деньги, а личное время и усилия — с пользой для других и для себя. Тем более что для этого созданы все условия и любой желающий может бесплатно потренироваться на главной спортивной площадке страны, чтобы быть причастным к доброму делу.
Запрос общества — помогать
По итогам проекта несколько тысяч белорусов смогли присоединиться к благотворительному проекту. Широкий охват публикаций о фестивале в медиа подтвердил интерес общества к благотворительным инициативам.
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20 августа в Минске на стадионе «Динамо» прошел спортивно-музыкальный благотворительный фестиваль «У адным рытме з А1». Этот проект, являясь частью ESG-стратегии...
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