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Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1

29.09.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1

20 августа в Минске на стадионе «Динамо» прошел спортивно-музыкальный благотворительный фестиваль «У адным рытме з А1». Этот проект, являясь частью ESG-стратегии компании, был проведен с целью вовлечения участников в благотворительность нового формата. Все желающие могли поучаствовать в спортивных активностях под динамичную музыку и инвестировать свои физические усилия в достижение главной цели — закупку инновационного оборудования для Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. В этом материале разберем кейс фестиваля и узнаем, каких социально важных и имиджевых результатов удалось добиться компании с его помощью.

Что такое ESG-стратегия?

ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) — это новый мировой принцип ведения бизнеса, который способствуют его устойчивому развитию. Главные направления такой стратегии — это забота об окружающей среде, реализация социальных и благотворительных проектов, грамотное корпоративное управление.

Реализация ESG-проектов позволяет компаниям находить больше возможностей для позитивного влияния на окружающую среду и общество, а также оптимизировать внутренние процессы, повышать лояльность клиентов и сотрудников. По состоянию на 2020 год, во всем мире 88% публичных компаний, 79% венчурных компаний, а также 67% частных компаний уже воплощали ESG-инициативы. В Беларуси пока такие проекты реализуются не так часто, но все-таки успешные кейсы уже есть. В бизнес-сообществе признают, что учет ESG-факторов способствует созданию устойчивого и ответственного бизнеса, способного позитивно влиять на экологические факторы, а также участвовать в решении социальных проблем.

«У адным рытме з А1»: музыка, спорт, благотворительность

Один из ярких ESG-проектов совсем недавно реализован в Минске компанией А1. Около 2500 участников присоединились к фестивалю «У адным рытме з А1» на стадионе «Динамо». Все гости мероприятия имели возможность присоединиться к новому формату благотворительности: их личное участие в спортивных активностях компания конвертировала в финансовую помощь для закупки специального диагностического оборудования для Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1

Как это было реализовано? Все гости получили индивидуальную карточку, в которой фиксировались «удары сердца» за посещение локаций с активностями. Чем больше участвуешь — тем больше сможешь принести пользы.

— Когда мы слушаем музыку, особенно с сильным и ритмичным битом, наше сердце начинает биться чаще. То же самое происходит, когда человек занимается спортом или испытывает радость от совершения добрых дел. Именно поэтому пульс стал символом фестиваля: компания А1 собрала «удары сердца» всех участников мероприятия и благодаря ним оказала финансовую поддержку Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов, — рассказали представители компании А1.

Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1

На фестивале было представлено 12 спортивных зон: футбол, йога, пилатес, бадминтон, баскетбол, фитнес на батутах и многое другое. Все тренировки проходили под руководством 25 опытных тренеров. А те, кому ближе музыка, в течение 10 часов могли слушать DJ-сеты и танцевать под любимые треки. Организаторы отмечают, что всего за день состоялось 40 спортивных тренировок и было выпито 3000 бутылок воды. В итоге компании удалось собрать 50 000 «ударов сердца», которые были переведены в денежные средства для бенефициара.

80 публикаций в медиа и охват в 5 миллионов человек: итоги ESG-кейса от А1

ESG-проекты А1 уже давно известны многим белорусам: «Инклюзивные кофейни» в А1, установка велопарковок, сбор старых мобильных гаджетов для безопасной утилизации, волонтерское движение #яонлайн по повышению цифровой грамотности и многие другие. Фестиваль «У адным рытме з А1» является продолжением спортивно-благотворительного проекта «100 гадзін з А1» и также направлен на помощь детям.

Работа с медиа по продвижению спортивно-музыкального фестиваля «У адным рытме з А1» помогла получить свыше 80 публикаций в СМИ по всей стране. Более 230 постов в социальных сетях было опубликовано до и после мероприятия, а их суммарный охват превысил 5 миллионов человек.

Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1

Участниками фестиваля могли стать все желающие. Среди них — популярные блогеры и инфлюенсеры, которые не только рассказывали о мероприятии на своих страницах в социальных сетях, но и активно тренировались. Лидеры мнений проводили мастер-классы, которые привлекли большое количество гостей. На этапе анонсирования мероприятия блогерам вручали подарочные боксы с сувенирами от бренда — портативными колонками и бутылками для воды в соответствии с общей концепцией фестиваля — и открытками-приглашениями с рисунками подопечных Республиканского реабилитационного центра детей инвалидов, которые, к слову, также присоединились к мероприятию.

Фестиваль «У адным рытме з А1!» получил значительную поддержку от профессиональных спортивных сообществ, что сделало благотворительную инициативу еще более весомой и вдохновляющей. «А1 Junior», футбольный клуб «Минск», студия «Yoga Place», а также фитнес-центры «Адреналин» и «Мир фитнеса», баскетбольный клуб «Цмоки-Минск», внесли свой вклад, проводя собственные тренировки и участвуя в мероприятиях фестиваля.

Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1

Кроме того, организаторов поддержали «Инклюзивные кофейни» в А1 и Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников. Сотрудники кофеен готовили для участников напитки из сезонного летнего меню. А члены ассоциации стали одними из самых активных участников фестиваля.

Такой формат благотворительности не только новый, но и необычный: люди тратят не свои деньги, а личное время и усилия — с пользой для других и для себя. Тем более что для этого созданы все условия и любой желающий может бесплатно потренироваться на главной спортивной площадке страны, чтобы быть причастным к доброму делу.
Не менее важно, что проведение таких мероприятий позволяет обратить внимание каждого на то, что участвовать в добрых делах — просто. Ведь тех, кто нуждается в помощи, очень много. В своих ESG-проектах А1 поддерживает самые разные учреждения и инициативы по всей стране, где люди каждый день стремятся помогать и делать мир вокруг лучше.

Запрос общества — помогать

Новый формат благотворительности. Успешный ESG-кейс А1

По итогам проекта несколько тысяч белорусов смогли присоединиться к благотворительному проекту. Широкий охват публикаций о фестивале в медиа подтвердил интерес общества к благотворительным инициативам.

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Теги: Минск
 
 
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20 августа в Минске на стадионе «Динамо» прошел спортивно-музыкальный благотворительный фестиваль «У адным рытме з А1». Этот проект, являясь частью ESG-стратегии...
 
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