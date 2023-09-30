Лукашенко побывал в «деревне будущего» под Могилевом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко проверил, как выполняются его поручения по развитию животноводства, ремонту дорог и разведению ценных пород рыбы. Президент приехал в Могилевскую область , побывал на предприятиях и пообщался с жителями поселка Вишов, который называют деревней будущего, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Увидеть лучшее, чтобы сделать так везде. Александр Лукашенко назвал свою рабочую поездку «практическим занятием». И тема – изучение передового опыта. Такого, как в агрогородке Вишов.

«Население сельское в будущем будет жить в агрогородках, процентов на 80-85. Остальное население будет в крупных деревнях. Но главное – это агрогородки. Вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего», – сказал Лукашенко.

Прежде всего дороги в такой деревне должны быть идеальными. Ранее президент поручал решить вопрос с проезжими частями по всей стране. Люди жаловались на их состояние. Здесь тестируют пилотный проект – ремонт с помощью цемента. Так дешевле, быстрее и при этом долговечнее.

Используют несколько методов: заливку бетона прямо на разрушенный асфальт, переработку изношенного покрытия с добавлением цемента, укладку бетонных плит. Президенту доложили и о темпах работ по всей Беларуси: план перевыполнен.

«Квадратные метры хорошо, но качество – важнейший вопрос. Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. И за это отвечать надо», – отметил Лукашенко.

В деревне будущего и молочно-товарный комплекс, по мнению президента, идеальный. Весь секрет в простоте. Бетонные полы, металлоконструкции, деревянные стены и шифер на крыше. При этом есть все необходимое: и профилакторий для телят, и комфортные помещения для коров. Обошелся комплекс в два раза дешевле, чем в соседних регионах.

«Ничего не надо выдумывать. Именем революции надо это строить. Это перспектива. Это очень выгодное дело», – заметил Лукашенко.

Появилось в регионе и новое направление – разведение ценных пород рыб. В прошлом году в стране создали биотехнологическую корпорацию, где производят современные комбикорма. И президент поручил развивать рыбоводство.

На этом предприятии форель чувствует себя, как в родной стихии. Вода постоянно циркулирует словно в горной реке, специальное оборудование насыщает ее кислородом. Хозяйство планируют расширять за счет двух инвестпроектов.

«Мы тебе поможем. Губернатор будет прорабом, чтобы лишних денег не тратить. Говори мне, я буду тебе помощником у прораба. Надо сделать», – сказал Лукашенко.

Президент не только предприятия посмотрел, но и узнал, как люди здесь живут. Местные ждали Александра Лукашенко, чтобы поздравить с Днем учителя. Президент – педагог по образованию.

«Мы с вами определимся, как жить дальше, не волнуйтесь. Придет время, мы выберем хорошего руководителя. Только надо аккуратно и голову на плечах держать», – отметил Лукашенко.

И много работать, чтобы всегда был мир в стране, посоветовал Александр Лукашенко. Порядок в родном селе или городе – задача не только для руководства.