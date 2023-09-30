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Лукашенко побывал в «деревне будущего» под Могилевом
30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко проверил, как выполняются его поручения по развитию животноводства, ремонту дорог и разведению ценных пород рыбы. Президент приехал в
Увидеть лучшее, чтобы сделать так везде. Александр Лукашенко назвал свою рабочую поездку «практическим занятием». И тема – изучение передового опыта. Такого, как в агрогородке Вишов.
Прежде всего дороги в такой деревне должны быть идеальными. Ранее президент поручал решить вопрос с проезжими частями по всей стране. Люди жаловались на их состояние. Здесь тестируют пилотный проект – ремонт с помощью цемента. Так дешевле, быстрее и при этом долговечнее.
Используют несколько методов: заливку бетона прямо на разрушенный асфальт, переработку изношенного покрытия с добавлением цемента, укладку бетонных плит. Президенту доложили и о темпах работ по всей Беларуси: план перевыполнен.
В деревне будущего и молочно-товарный комплекс, по мнению президента, идеальный. Весь секрет в простоте. Бетонные полы, металлоконструкции, деревянные стены и шифер на крыше. При этом есть все необходимое: и профилакторий для телят, и комфортные помещения для коров. Обошелся комплекс в два раза дешевле, чем в соседних регионах.
«Ничего не надо выдумывать. Именем революции надо это строить. Это перспектива. Это очень выгодное дело», – заметил Лукашенко.
Появилось в регионе и новое направление – разведение ценных пород рыб. В прошлом году в стране создали биотехнологическую корпорацию, где производят современные комбикорма. И президент поручил развивать рыбоводство.
На этом предприятии форель чувствует себя, как в родной стихии. Вода постоянно циркулирует словно в горной реке, специальное оборудование насыщает ее кислородом. Хозяйство планируют расширять за счет двух инвестпроектов.
Президент не только предприятия посмотрел, но и узнал, как люди здесь живут. Местные ждали Александра Лукашенко, чтобы поздравить с Днем учителя. Президент – педагог по образованию.
И много работать, чтобы всегда был мир в стране, посоветовал Александр Лукашенко. Порядок в родном селе или городе – задача не только для руководства.
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Президент проверил, как выполняются его поручения по развитию животноводства, ремонту дорог и разведению ценных пород рыбы.
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