Погода в СНГ: на части Казахстана ждут ненастье, Беларусь накроет туман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24»

Казахстан

В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Из-за жары на юге и западе высокая пожарная опасность. На востоке, севере и в центре – дожди с грозами. В Актюбинской области синоптики прогнозируют заморозки. Капризная погода и в Алматы. Днем плюс 15, возможен дождь. Но осадки не мешают жителям любоваться красками осени. Алматинцы отправляются в горные походы, чтобы сделать красивые фото. Склоны Заилийского Алатау окрасились в желтые, алые, бурые цвета. Такую панораму можно наблюдать еще около месяца.

«Барическое дно»

Как выжить во время резких перепадов погоды? Беларусь

В Беларуси солнечно, без осадков. В некоторых регионах будет сгущаться туман. Максимальная температура ожидается на западе страны – плюс 27. В Минске немного прохладнее, плюс 25. В такую погоду жители поспешили в лес за опятами, лисичками и подберезовиками. Но в грибном азарте некоторые не нашли дорогу к дому. Только за эту неделю заблудились 10 человек. А с начала сентября 60 белорусов обратились за помощью в МЧС. Спасатели напоминают: необходимо ответственнее подходить к посещению лесов: предупреждать родных о маршруте, брать с собой заряженный телефон, запас воды, одеваться в яркие цвета.