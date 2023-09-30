Россия и Беларусь развивают логистику для наращивания товарооборота

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот Союзного государства уже превысил прошлогодний показатель. К концу 2023-го эта цифра достигнет 55 миллиардов долларов. Об этом заявил посол Беларуси в России и наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой. В Могилеве встретилась Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

Партнеры акцент делают на региональном сотрудничестве. С начала года Беларусь уже посетили 29 делегаций из разных российских регионов. С шестью из них Минск подписал межправительственные соглашения. С остальными – десятки контрактов на поставку продуктов, товаров легкой промышленности, техники. Для наращивания экспорта страны развивают логистические цепочки. Среди транспортных услуг в Союзном государстве в этом году первое место заняли железнодорожные перевозки.