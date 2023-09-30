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Россия и Беларусь развивают логистику для наращивания товарооборота

30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь развивают логистику для наращивания товарооборота
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Товарооборот Союзного государства уже превысил прошлогодний показатель. К концу 2023-го эта цифра достигнет 55 миллиардов долларов. Об этом заявил посол Беларуси в России и наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой. В Могилеве встретилась Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

Партнеры акцент делают на региональном сотрудничестве. С начала года Беларусь уже посетили 29 делегаций из разных российских регионов. С шестью из них Минск подписал межправительственные соглашения. С остальными – десятки контрактов на поставку продуктов, товаров легкой промышленности, техники. Для наращивания экспорта страны развивают логистические цепочки. Среди транспортных услуг в Союзном государстве в этом году первое место заняли железнодорожные перевозки.

«Вырос товарооборот именно с использованием железной дороги на 25% между нашими странами, выровнялось сальдо. И перевозки в Россию, и перевозки в Беларусь сегодня составляют фактически паритетную величину. 400 миллионов долларов в каждую сторону буквально за семь месяцев», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Развивают страны и авиасообщение. В перспективе новый рейс Минск-Владивосток. Эксперты уверены: это расширит культурный обмен и увеличит товарооборот с Дальним Востоком.

«Это будет беспосадочный перелет. Именно с данной точки зрения мы даем сегодня поручение изучить эти вопросы. Конечно, многое упирается в экономику. Здесь очень большие будут открываться туристические возможности», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Между Москвой и Минском действуют 28 союзных программ в разных сферах. Их уже выполнили более чем на 80%.



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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Среди транспортных услуг в Союзном государстве в 2023 году первое место заняли железнодорожные перевозки.
 
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