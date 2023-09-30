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ЕАЭС разработает межгосударственные стандарты допуска товаров на рынок

30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЕАЭС разработает межгосударственные стандарты допуска товаров на рынок

Бизнес и руководство Евразийской экономической комиссии обсудили допуск товаров на рынок ЕАЭС и технические регламенты, передает телеканал «МИР 24».

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На повестке разработка межгосударственных стандартов. Эксперты говорят, что выработать подходы непросто. Они должны отвечать интересам и быть приняты евразийской пятеркой. Из 60 документов осталось доработать восемь. Они охватывают крупные отрасли: строительство, химическую промышленность, машиностроение. Для такой продукции тоже необходима нормативная база и единые стандарты. Новые подходы нужны и в торговле продуктами питания.

«Пищевая отрасль – это наиболее экспортоориентированная отрасль. Поэтому важно, чтобы не только были единые стандарты, но и чтобы требования были максимально сориентированы на внешние рынки. Поэтому помимо технических регламентов, требований к стандартам, актуальная тема – это выход на новый уровень единых ветеринарно-санитарных требований, фитосанитарных требований», – сказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

Предложения, которые были озвучены на встрече в Минске, лягут в основу декларации. Ее планируют подписать на очередном заседании Высшего госсовета Союзного государства.



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Теги: Минск
 
 
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Подходы должны отвечать интересам и быть приняты евразийской пятеркой.
 
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