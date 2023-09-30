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ЕАЭС разработает межгосударственные стандарты допуска товаров на рынок
30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бизнес и руководство Евразийской экономической комиссии обсудили допуск товаров на рынок ЕАЭС и технические регламенты, передает телеканал «МИР 24».
«Пищевая отрасль – это наиболее экспортоориентированная отрасль. Поэтому важно, чтобы не только были единые стандарты, но и чтобы требования были максимально сориентированы на внешние рынки. Поэтому помимо технических регламентов, требований к стандартам, актуальная тема – это выход на новый уровень единых ветеринарно-санитарных требований, фитосанитарных требований», – сказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.
Предложения, которые были озвучены на встрече в Минске, лягут в основу декларации. Ее планируют подписать на очередном заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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Подходы должны отвечать интересам и быть приняты евразийской пятеркой.
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