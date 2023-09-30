ЕАЭС разработает межгосударственные стандарты допуска товаров на рынок

«Пищевая отрасль – это наиболее экспортоориентированная отрасль. Поэтому важно, чтобы не только были единые стандарты, но и чтобы требования были максимально сориентированы на внешние рынки. Поэтому помимо технических регламентов, требований к стандартам, актуальная тема – это выход на новый уровень единых ветеринарно-санитарных требований, фитосанитарных требований», – сказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

Предложения, которые были озвучены на встрече в Минске, лягут в основу декларации. Ее планируют подписать на очередном заседании Высшего госсовета Союзного государства.