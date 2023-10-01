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К марафону по скандинавской ходьбе в Беларуси присоединились тысячи пенсионеров
01.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают Международный день пожилых людей. Старт празднованию дали на всеобщем марафоне по скандинавской ходьбе. К нему присоединились тысячи пенсионеров. Спортивной прогулкой занялась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В свои 92 у Сергея Горбуновича уже 10 лет стажа в скандинавской ходьбе. Пенсионер шутит: хочет не доживать, а жить в полную силу. Почтенный возраст прогулкам по семь километров в день не помеха.
«Без этого уже скучно. Есть народная мудрость – если не будете ходить, то будете лежать», – сказал мужчина.
А Зинаида Войтова попробовала заниматься скандинавской ходьбой в клубе для пенсионеров. Теперь она завсегдатай совместных прогулок и марафонов. В компании самая старшая, но чувствует себя на 18.
Скандинавская ходьба полезна для кровообращения, позвоночника и суставов. Медики рекомендуют ее не только пожилым, но и молодежи. Благодаря палкам задействуется больше групп мышц, чем при обычных прогулках.
Спортивная эстафета, танцевальный фестиваль, пышный бал, бесплатные музеи и выставки. Праздник в регионах сегодня отмечали по-разному. Активные пенсионеры могли выбрать занятие по душе.
Государство поддерживает пожилых людей и материально. Например, этой осенью им подняли пенсии на 5%.Такое решение принял президент страны. Итоговая сумма зависит от стажа, бывшей зарплаты и льгот.
В Беларуси сейчас живут два миллиона 300 тысяч пенсионеров.
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Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей, который с размахом отмечается в стране.
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