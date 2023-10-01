К марафону по скандинавской ходьбе в Беларуси присоединились тысячи пенсионеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают Международный день пожилых людей. Старт празднованию дали на всеобщем марафоне по скандинавской ходьбе. К нему присоединились тысячи пенсионеров. Спортивной прогулкой занялась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В свои 92 у Сергея Горбуновича уже 10 лет стажа в скандинавской ходьбе. Пенсионер шутит: хочет не доживать, а жить в полную силу. Почтенный возраст прогулкам по семь километров в день не помеха.

«Без этого уже скучно. Есть народная мудрость – если не будете ходить, то будете лежать», – сказал мужчина.

А Зинаида Войтова попробовала заниматься скандинавской ходьбой в клубе для пенсионеров. Теперь она завсегдатай совместных прогулок и марафонов. В компании самая старшая, но чувствует себя на 18.

«Мне 82 года, спорт дает мне силы и настроение. Я иду к людям, которые тоже любят физкультуру, движение», – рассказала Зинаида.