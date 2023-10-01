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К марафону по скандинавской ходьбе в Беларуси присоединились тысячи пенсионеров

01.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К марафону по скандинавской ходьбе в Беларуси присоединились тысячи пенсионеров
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси отмечают Международный день пожилых людей. Старт празднованию дали на всеобщем марафоне по скандинавской ходьбе. К нему присоединились тысячи пенсионеров. Спортивной прогулкой занялась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В свои 92 у Сергея Горбуновича уже 10 лет стажа в скандинавской ходьбе. Пенсионер шутит: хочет не доживать, а жить в полную силу. Почтенный возраст прогулкам по семь километров в день не помеха.

«Без этого уже скучно. Есть народная мудрость – если не будете ходить, то будете лежать», – сказал мужчина.

А Зинаида Войтова попробовала заниматься скандинавской ходьбой в клубе для пенсионеров. Теперь она завсегдатай совместных прогулок и марафонов. В компании самая старшая, но чувствует себя на 18.

«Мне 82 года, спорт дает мне силы и настроение. Я иду к людям, которые тоже любят физкультуру, движение», – рассказала Зинаида.

Зачем пенсионеры выгуливают палки
Или что такое скандинавская ходьба
Протяженность марафона меньше километра, чтобы не переутомить участников. А после – чай и перекус. Всего к скандинавской ходьбе в этот день присоединились пять тысяч человек по всей стране. Стартовали одновременно.

Скандинавская ходьба полезна для кровообращения, позвоночника и суставов. Медики рекомендуют ее не только пожилым, но и молодежи. Благодаря палкам задействуется больше групп мышц, чем при обычных прогулках.

Спортивная эстафета, танцевальный фестиваль, пышный бал, бесплатные музеи и выставки. Праздник в регионах сегодня отмечали по-разному. Активные пенсионеры могли выбрать занятие по душе.

«Это может быть и какая-то спортивная гимнастика: йога и фитнес. Именно поэтому у нас сейчас действуют почти 160 клубов, которые максимально создают условие для досуга. Танцы очень популярны. Все общество задействовано в том, чтобы отметить День пожилых людей и выразить им благодарность», – сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

Государство поддерживает пожилых людей и материально. Например, этой осенью им подняли пенсии на 5%.Такое решение принял президент страны. Итоговая сумма зависит от стажа, бывшей зарплаты и льгот.

В Беларуси сейчас живут два миллиона 300 тысяч пенсионеров.



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Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей, который с размахом отмечается в стране.
 
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