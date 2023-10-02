Погода в СНГ: в Казахстан пришла золотая осень, в Таджикистане по-летнему тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и плюс 16 ожидается в понедельник в Москве. В некоторых странах Содружества сохраняется жаркая погода, а где-то уже заморозки, передают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге и западе Казахстана золотая осень. Солнце еще балует жителей теплом, воздух прогреется до плюс 20. В остальных регионах дождь. По стране ожидаются туманы, сильный ветер и град. В нескольких областях республики ночью температура упадет до двух градусов.

Жители частного сектора уже используют электрообогреватели и топят печи. Пожарные проводят рейды, чтобы напомнить о правилах безопасности. На востоке страны спасатели уже зафиксировали тысячи нарушений. Своевременно предупредить владельца дома о возгорании может датчик угарного газа. Такие «умные» приборы специалисты устанавливают в первую очередь у пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. Такие устройства не раз спасали людей.

Таджикистан

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