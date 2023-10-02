Погода в СНГ: в Казахстан пришла золотая осень, в Таджикистане по-летнему тепло

Облачно с прояснениями и плюс 16 ожидается в понедельник в Москве. В некоторых странах Содружества сохраняется жаркая погода, а где-то уже заморозки, передают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На юге и западе Казахстана золотая осень. Солнце еще балует жителей теплом, воздух прогреется до плюс 20. В остальных регионах дождь. По стране ожидаются туманы, сильный ветер и град. В нескольких областях республики ночью температура упадет до двух градусов.
Жители частного сектора уже используют электрообогреватели и топят печи. Пожарные проводят рейды, чтобы напомнить о правилах безопасности. На востоке страны спасатели уже зафиксировали тысячи нарушений. Своевременно предупредить владельца дома о возгорании может датчик угарного газа. Такие «умные» приборы специалисты устанавливают в первую очередь у пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. Такие устройства не раз спасали людей.
Таджикистан
Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?
Начало октября, а погода – благодать. В Душанбе воздух прогреется до 28 градусов тепла. Небольшая облачность и без осадков.
Такие условия приятны не только для прогулок, но и для сбора хлопка. В Таджикистане уже собрано более 150 тысяч тонн сырца. Это более трети от намеченного плана. Хлопкоробы работают в ускоренном режиме, чтобы успеть до дождей.
Беларусь
В Беларуси у погоды осенний настрой. По всей территории страны переменная облачность, без осадков, в некоторых регионах будет туман. Максимальная температура ожидается на юго-западе страны – плюс 21.
С первым похолоданием многие птицы отправляются в теплые края. Но перелет может сорваться совсем неожиданно. Так, двое лебедей в Брестской области столкнулись с линией электропередачи и упали. На помощь пернатым поспешил сотрудник Минприроды, который был неподалеку и оказал первую помощь. Еда и вода привели животных в чувство. Сейчас жизни лебедей ничего не угрожает, и они активно готовятся к долгому путешествию.