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Александр Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП Беларуси на 3,8% в 2024 году
02.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП на уровне 3,8%, сообщает
Рост инвестиций в основной капитал запланирован на 3,9%, экспорт товаров и услуг – на 7,6%, прирост реальных денежных доходов населения – на 3,5%.
Целевой уровень инфляции определен на уровне 6%. При этом ожидается, что рост реальной заработной платы составит 103,9%.
Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия заинтересованы в
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Рост инвестиций в основной капитал запланирован на 3,9%, экспорт товаров и услуг – на 7,6%.
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