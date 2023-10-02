ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП Беларуси на 3,8% в 2024 году

02.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП на уровне 3,8%, сообщает БЕЛТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ № 307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год», – говорится в сообщении.

Рост инвестиций в основной капитал запланирован на 3,9%, экспорт товаров и услуг – на 7,6%, прирост реальных денежных доходов населения – на 3,5%.

Целевой уровень инфляции определен на уровне 6%. При этом ожидается, что рост реальной заработной платы составит 103,9%.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия заинтересованы в совместном производстве самолетов и строительстве железных дорог.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост инвестиций в основной капитал запланирован на 3,9%, экспорт товаров и услуг – на 7,6%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Время возможностей для белорусской медицины: какие уникальные операции проводят в стране?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2023
Mir24.TV Belarus
02.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика