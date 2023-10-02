Александр Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП Беларуси на 3,8% в 2024 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП на уровне 3,8%, сообщает БЕЛТА .

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ № 307, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2024 год», – говорится в сообщении.

Рост инвестиций в основной капитал запланирован на 3,9%, экспорт товаров и услуг – на 7,6%, прирост реальных денежных доходов населения – на 3,5%.

Целевой уровень инфляции определен на уровне 6%. При этом ожидается, что рост реальной заработной платы составит 103,9%.