Сбор сахарной свеклы раньше обычного начался в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Осенняя жара поторопила производителей сахара. Так, в Скиделе, это Гродненский регион Беларуси, сезон начался раньше обычного. Технологам пришлось скорректировать работу и перестроиться под ранний сбор, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Этот горный хребет с овощным ароматом. Здесь в пик сезона негде пройти. Появятся еще десятки холмов, это до 240 тысяч тонн сахарной свеклы. Все корнеплоды попадают в ручей. Вода доставляет их на завод. После 200-метрового заплыва на ленте только чистые овощи. На заводе гордятся сырьем. Оно местное. Гродненский регион – лидер по выращиванию сахарной свеклы в Беларуси.

«Там находятся три корифея производства сахарной свеклы, свеклосеющего хозяйства. У них самая большая, до одного центнера с гектара, урожайность. Им может позавидовать и Краснодарский край, где тоже прекрасные урожаи, и европейские заводы», – поделилась главный технолог Светлана Сант.

В этом году засушливое лето заставило начать переработку свеклы на пять дней раньше. Технологам пришлось перестроиться: у раннего урожая свои особенности переработки. Надо менять температуру и длительность процесса производства. Но уже получили пять дополнительных тонн сахара высокого качества.



«Это молоденький сахар в зародышах кристаллов. С этого начинается рост. Он вкусный, как мед», – сказала технолог.

Свекольная стружка, янтарный сок – все это пока слабо напоминает рассыпчатую сладость. В этих цистернах сырье нагревают до 120 градусов. Производство настолько энергоемкое, что похоже на мини-город. Есть своя ТЭЦ и цех, где обжигают известь, которая нужна для очистки сырья.

«Мы промываем сахар фильтрованной артезианской водой. Цветность сахара бывает меньше 40, экстра-сахар до 104. Цветность 40 – суперчистый сахар, он применяется в молочной продукции и газированных напитках», – сообщила аппаратчик центрифугирования Юлия Ножко.