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Время возможностей для белорусской медицины: какие уникальные операции проводят в стране?
02.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фото: МТРК «Мир»
Беларусь много сделала для того, чтобы поднять свою медицину до мирового уровня. Сегодня в условиях санкций у врачей и ученых появился шанс сделать свое – белорусское. И это время возможностей нельзя упустить. Какие открытия совершают белорусские ученые и врачи – смотрите в этом документальном фильме
Белорусские ученые работают над созданием собственной вакцины от COVID-19. Они разработали и начали успешно применять новые клеточные «продукты» для лечения онко- и аутоиммунных заболеваний. В рамках союзной программы онкобольные белорусы могут теперь лечиться в России. Сложнейшие хирургические вмешательства белорусские и российские медики все чаще проводят сообща. Недавно хирурги двух стран провели уникальную операцию пятилетнему ребенку с врожденной патологией позвоночника. Маленькому пациенту установили эксклюзивную металлоконструкцию белорусского производства.
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Искусственная кожа, лекарство от рака и титановый скелет – какие открытия совершают белорусские ученые и доктора? Смотрите в документальном фильме телеканала...
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