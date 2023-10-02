Время возможностей для белорусской медицины: какие уникальные операции проводят в стране?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Беларусь много сделала для того, чтобы поднять свою медицину до мирового уровня. Сегодня в условиях санкций у врачей и ученых появился шанс сделать свое – белорусское. И это время возможностей нельзя упустить. Какие открытия совершают белорусские ученые и врачи – смотрите в этом документальном фильме «Время возможностей» .

Белорусские ученые работают над созданием собственной вакцины от COVID-19. Они разработали и начали успешно применять новые клеточные «продукты» для лечения онко- и аутоиммунных заболеваний. В рамках союзной программы онкобольные белорусы могут теперь лечиться в России. Сложнейшие хирургические вмешательства белорусские и российские медики все чаще проводят сообща. Недавно хирурги двух стран провели уникальную операцию пятилетнему ребенку с врожденной патологией позвоночника. Маленькому пациенту установили эксклюзивную металлоконструкцию белорусского производства.