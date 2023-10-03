Источник материала: ProBusiness

«Продавец должен хорошо знать продукт», «Важно изучить в первую очередь ассортимент», «Проверять знания продавцов нужно только через тесты по продукту, продавать они должны и так уметь» — эти и другие фразы я слышу от собственников и руководства компаний, когда речь заходит об обучении продавцов. Но не все так однозначно, считает эксперт по отделам продаж Максим Карабак. По его мнению, если уж вы задумались про обучение и понимаете, что где-то сотрудники недорабатывают, то не стоит сильно сужать объем необходимых знаний. В новой эксклюзивной статье для «Про бизнес» Максим делится советами, чему стоит обучать продавцов.

Максим Карабак

Бизнес-консультант, эксперт по отделам продаж, тренер по продажам

«Может ли некурящий человек успешно продавать табачные изделия?»

— В большинстве случаев у собственника есть твердое убеждение, что для того, чтобы хорошо продавать, нужно обязательно хорошо «знать продукт». У такого поведения есть конкретная причина.

Стоит сделать комплимент многим владельцам бизнеса. Настоящий бизнесмен, предприниматель — это человек, который влюблен в свой продукт. Он уверен, что его товар или услуга обладает высочайшим качеством и полностью удовлетворяет или даже создает потребность покупателя. И, конечно же, сам собственник знает свой продукт досконально (за редким исключением). Более того, зачастую, является его «родителем», т.е. человеком, который стоял у истоков создания как бизнеса, так и продукта. За время построения и развития бизнеса, собственник получил прекрасный опыт продажи своего продукта и добился успеха. Поэтому, обладая таким ценным опытом, он твердо уверен, что только так и можно продавать. Нисколько не хочу обесценить данный опыт — наоборот, его можно и нужно использовать всегда. Но хочу напомнить, что мы говорим о бизнесе, который растет, в котором появляются новын люди, с другим опытом и другим отношением к продукту.



Фото: ratingotkrytok.ru

Философский вопрос, на который есть конкретный практический ответ: «Может ли некурящий человек успешно продавать табачные изделия?» Я знаю ответ, но предлагаю всем поразмышлять перед тем, как читать статью дальше.

6 аспектов, которые должны присутствовать в обучении продавцов

Чему же можно и нужно обучать продавцов, для того, чтобы их продажи росли? Вот шесть обязательных аспектов:

Техники продаж

Я сознательно ставлю техники продаж на первое место. Как бы хорошо ни знал ваш сотрудник продукт, не умея коммуницировать с клиентом (устанавливать контакт, выявлять или создавать потребность, правильно презентовать продукт, работать с возражениями клиента, доводить клиента до сделки), он не сможет продавать. Рассказать покупателю, какой продукт хороший, из чего состоит услуга, каким качеством обладает и где производятся комплектующие — абсолютно недостаточно для успешной продажи. Это вообще не продажа. Это лишь описание свойств продукта.

Как обучать продажам и каких специалистов для этого приглашать, я уже описывал в одной из предыдущих статей .

Уникальное торговое предложение (УТП)

УТП — это ответ на вопросы покупателя «Почему я должен купить этот продукт?» и «Почему именно у вас?». Ответы должны быть заготовлены у продавца заранее. Техники продаж (предыдущий пункт) — это умение правильно использовать УТП.

Сделаю акцент на том, что разработка УТП — это системная работа, в которой задействованы практически все составляющие бизнеса (маркетинг, производство, продажи). Это не просто набор фраз «какие мы классные».

Бизнес-процессы

Покупатель, мысленно купив ваш продукт, хочет знать, как вы, условно, поведете его «к счастью обладания им». Соответственно, этот путь должен знать и продавец. Какой этап воронки продаж за каким следует, какой из является ключевым, какие действия нужно осуществлять продавцу и покупателю и в какой момент (например, какие документы должен подготовить покупатель перед заключением сделки).

Кроме внешних бизнес-процессов, описанных выше, продавца необходимо обучить и внутренним: какие отделы и специалисты, и в каком порядке работают над тем, чтобы услуга была оказана. Скажем, покупатель внес предоплату, а что происходит дальше? Вот это продавец тоже должен хорошо знать.

Система мотивации

Мы уже разбирали тему «За что платить продавцам» . Ключевым моментом системы мотивации является то, что при правильном ее внедрении сам продавец знает, что именно ему нужно делать, чтобы принести результат не только компании, но и, в первую очередь, себе. Ведь речь идет о наемном работнике, и его личная мотивация для него важнее, чем миссия любой компании.

Так вот, этому тоже нужно обучать. Продавец должен понимать, какие действия приводят к росту его личного дохода. Тогда он будет охотнее и качественнее осуществлять эти действия. Он будет с воодушевлением рассказывать, «какой у нас хороший продукт». В этом смысл мотивации.

Маркетинг

Тут речь идет о двух составляющих маркетинга. С одной стороны, продавца нужно ознакомить с маркетинговыми исследованиями компании. На каком рынке работает компания, кто целевой клиент, какие у него потребности, какую долю и позицию занимает компания, кто конкуренты, УТП и преимущества конкурентов (для того, чтобы работать с ними на этапе возражений покупателя).



Фото: meme-arsenal.com

С другой стороны, продавца необходимо ознакомить и с маркетинговой активностью компании. Продавец должен знать, какие акции проводит компания, какую скидочную систему использует, где и по каким каналам рекламируется и продвигается продукт, какие инструменты маркетинга используются. Это нужно для понимания, какой покупатель к нему приходит, с каким «настроением» и с какой потребностью.

Продукт

Да, продукт и ассортимент неплохо бы знать. Да, конечно, нужно знать, как продукт производится, из чего состоит, как работает, и насколько он качественный. Но, еще раз повторю, что самое главное — это знать, не из чего состоит продукт, а как его продавать.

И напоследок небольшая аллегория.

Чтобы быть хорошим автогонщиком, совершенно необязательно досконально знать, как работает двигатель внутреннего сгорания. Гораздо важнее знать и уметь пользоваться техникой вождения автомобиля, которая позволит прийти к победе. Так же и в бизнесе, и в продажах. Умение продавать стоит на первом месте, когда речь идет о хороших и правильных продажах.