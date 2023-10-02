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Азербайджанская авиакомпания возобновила рейсы в Минск

02.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Баку в Минск теперь летает азербайджанский авиаперевозчик. Этот рейс вернулся в расписание спустя пять лет. Первых пассажиров встретила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Азербайджанский перевозчик вернулся в белорусское небо. Встречать его приехали представители посольства, диаспора и журналисты. Учли все нюансы авиатрадиций. Самолет проехал через водный салют. И прохладную арку прочувствовал весь борт.

Обязательная часть приема – каравай с солью, его передали экипажу. Пока одни дегустировали, пассажиры уже прощались с командой. В пути они провели почти четыре часа.

«В принципе, не долгий полет. У нас тут есть родственники. Приехали к ним на свадьбу», – сказал Гусейнли Али.

«Мне очень понравилось. Удобно, комфортно. Как заснул, так и проснулся. Только жена говорит: «Все, прилетели, просыпайся», – рассказал Сахиб Абасов.

«Мы по работе в командировку в связи с открытием нового рейса», – добавил Руслан Абасов.

На карте Беларуси и Азербайджана не только туристические маршруты. Развивается между странами и экономика.

«В Беларуси есть большая диаспора азербайджанская. Такие рейсы содействуют углублению между нашими странами экономических, туристических, культурных отношений», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Ульви Вагиф оглы Бахшалиев.

«Для Национального аэропорта приход на наш рынок авиационного перевозчика – это всегда праздник. Это создает больше условий для комфортного пребывания и наших граждан, и гостей, которые будут к нам летать из Азербайджана. Это также разлет из аэропорта Эльдара Алиева в страны Европы, Азии», – сказал генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко.

Билет из Минска в Баку у азербайджанского перевозчика от 147 белорусских рублей, а это почти 4 400 российских. На борту 102 места, и половина из них была занята пассажирами. Для первого рейса это высокий показатель. Путешественникам нужно время «распробовать» новый маршрут.

Лайнеры азербайджанской компании будут летать четыре раза в неделю, что увеличит расписание рейсов между странами в два раза.



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Теги: Минск
 
 
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Лайнеры азербайджанского перевозчика будут летать четыре раза в неделю.
 
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