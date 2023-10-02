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Лукашенко призвал депутатов сотрудничать с избиркомом Беларуси

02.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал депутатов сотрудничать с избиркомом Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь готовится к Единому дню голосования. Он назначен на 25 февраля следующего года. Президент Александр Лукашенко призвал депутатов и сенаторов подключиться к организации предстоящих выборов. Особая помощь нужна Минску, передает «МИР 24».

«Это основной наш сегмент, основная область, где выборы будут проходить. Минск всегда у нас отличался некой особенностью. Мы давно договаривались с вами о том, что надо посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь. Потому что у нас нет таких созданных систем бюрократических административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии. Основные – так сказать, на любительских началах», – отметил Лукашенко.

Белорусам впервые предстоит выбрать за один раз депутатов всех уровней – от Палаты представителей до местных Советов. На встрече с уполномоченным представителем главы государства Натальей Кочановой президент отметил также работу Совета Республики в целом. Только за десятую сессию сенаторы рассмотрели 6 тысяч обращений от населения.

В законотворческой деятельности темп высокий. По словам Натальи Кочановой, 92% указов уже приведены в соответствие с обновленной Конституцией.



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Теги: Минск
 
 
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Единый день голосования в республике назначен на 25 февраля следующего года.
 
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