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Лукашенко призвал депутатов сотрудничать с избиркомом Беларуси
02.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится к
Белорусам впервые предстоит выбрать за один раз депутатов всех уровней – от Палаты представителей до местных Советов. На встрече с уполномоченным представителем главы государства Натальей Кочановой президент отметил также работу Совета Республики в целом. Только за десятую сессию сенаторы рассмотрели 6 тысяч обращений от населения.
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Единый день голосования в республике назначен на 25 февраля следующего года.
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