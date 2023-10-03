Погода в СНГ: в Казахстане задержалось лето, в Таджикистане выпал первый снег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачная с прояснениями погода и местами дождь ожидаются в Москве во вторник. В горных районах Таджикистана уже выпал первый снег, а в Кыргызстане, пока нет дождей, на склонах проходят занятия по скалолазанию. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

На юге Казахстана солнце еще припекает. До плюс 25 обещают синоптики. В остальных регионах ночью морозы до трех градусов и дожди. По республике сгустятся туманы, и поднимется ветер.

На востоке страны из-за удара молнии загорелась сотня стогов сена. Потушить большой огонь пытались местные пожарные и сотрудники крестьянского хозяйства. В результате 180 тонн удалось спасти. Пострадавших нет. Сохранность заготовок нередко зависит от правильного хранения, напоминают спасатели. Нельзя оставлять стога и скирды кормов на крышах и под линиями электропередачи.

Беларусь



В Беларуси переменная облачность ожидается по всей территории страны. Лишь в Витебской области пройдут кратковременные дожди. В остальных регионах будет туман. В столице без осадков, плюс 22.



Погода – комфортная для рыбалки. Однако теперь появился ряд ограничений. С начала октября и до середины апреля действует запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах. Теплолюбивые виды – лещ, карп и линь – собираются в стаи и отправляются в участки с медленным течением реки. Там вода лучше обогащается кислородом. За добычу рыбы на зимовальных ямах предусмотрен штраф до 1110 белорусских рублей (33 тысячи российских).

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?

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