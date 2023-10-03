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Погода в СНГ: в Казахстане задержалось лето, в Таджикистане выпал первый снег
03.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачная с прояснениями погода и местами дождь ожидаются в Москве во вторник. В горных районах Таджикистана уже выпал первый снег, а в Кыргызстане, пока нет дождей, на склонах проходят занятия по скалолазанию. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
На юге Казахстана солнце еще припекает. До плюс 25 обещают синоптики. В остальных регионах ночью морозы до трех градусов и дожди. По республике сгустятся туманы, и поднимется ветер.
На востоке страны из-за удара молнии загорелась сотня стогов сена. Потушить большой огонь пытались местные пожарные и сотрудники крестьянского хозяйства. В результате 180 тонн удалось спасти. Пострадавших нет. Сохранность заготовок нередко зависит от правильного хранения, напоминают спасатели. Нельзя оставлять стога и скирды кормов на крышах и под линиями электропередачи.
Беларусь
Кыргызстан
В такую погоду самое время заняться активным отдыхом. Рядом с Бишкеком в ущельях есть много специальных мест для скалолазания. Для новичков занятия проходят с инструктором на небольших склонах. В последнее время на скалы все чаще поднимаются дети. Такой вид отдыха на свежем воздухе, по мнению специалистов, повышает иммунитет и развивает выносливость.
Таджикистан
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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