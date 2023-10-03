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О чем пишут мировые СМИ: рекордная вспышка денге в Бангладеш и дело Трампа
03.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более тысячи человек скончались в ходе самой масштабной вспышки лихорадки денге в истории Бангладеш. Число заразившихся превысило 208 тысяч, сообщает
В нью-йорском суде началось разбирательство по делу о мошенничестве против экс-президента США Дональда Трампа. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в течение трех лет вела расследование и пришла к выводу, что Трамп использовал «ложные и вводящие в заблуждение» финансовые отчеты, сообщает
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Более тысячи человек стали жертвами лихорадки денге в Бангладеш, заболели более 208 тысяч. В Нью-Йорке начался судебный процесс по делу Дональда Трампа.
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