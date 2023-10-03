О чем пишут мировые СМИ: рекордная вспышка денге в Бангладеш и дело Трампа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более тысячи человек скончались в ходе самой масштабной вспышки лихорадки денге в истории Бангладеш. Число заразившихся превысило 208 тысяч, сообщает CNN . Продолжительный сезон муссонов с сильной жарой и нерегулярными, но обильными осадками создал идеальные условия для размножения комара Aedes – главного переносчика заболевания. Больницы Бангладеш столкнулись с нехваткой коек и персонала для ухода за пациентами. При этом эксперты опасаются, что пик заболеваемости еще впереди и придется на октябрь-ноябрь.

В нью-йорском суде началось разбирательство по делу о мошенничестве против экс-президента США Дональда Трампа. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в течение трех лет вела расследование и пришла к выводу, что Трамп использовал «ложные и вводящие в заблуждение» финансовые отчеты, сообщает The Guardian . Он завышал стоимость своих активов и объектов недвижимости на сотни миллионов или даже миллиарды долларов, чтобы получить выгодные кредиты и представить свой чистый капитал выше, чем он был на самом деле. Сам экс-президент отрицает все обвинения и называет судебный процесс «охотой на ведьм».

В Казахстане могут начать выращивать собственные манго и авокадо. Экзотические фрукты планируют выводить в Сайраме (Туркестанская область), сообщает «Казахстанская правда» . Там силами турецких специалистов был построен тепличный комплекс площадью 5,3 га. В настоящее время там ждут первого урожая бананов. Культивируемый сорт был адаптирован к климатическим условиям Казахстана, первые плоды созреют через шесть месяцев. В будущем тепличный комплекс, не имеющий аналогов в стране, планируют расширить еще на 5 га.

В Бишкеке проходит международный форум учителей. В нем участвуют представители Кыргызстана и России, сообщает «Вечерний Бишкек» . Мероприятие проводится в рамках решения об объявлении 2023 года годом русского языка как языка межнационального общения. В рамках форума планируют открыть центры открытого образования на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе. Также будут организованы образовательные интенсивы для педагогов.