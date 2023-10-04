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Лукашенко: Нет таких товаров, которые мы не можем продать

04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Нет таких товаров, которые мы не можем продать
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Вопросы торговли обсуждали в Беларуси – там появится комиссия по вопросам экспорта. Соответствующее поручение дал президент республики Александр Лукашенко. Прежде всего речь идет о стратегических товарах – калийных удобрениях и нефтепродуктах, передает «МИР 24».

Возглавит комиссию Дмитрий Крутой – посол Беларуси в России. Указ о создании этой структуры будет подписан в ближайшее время. Сейчас экспертам необходимо определиться с полномочиями членов комиссии. Президент уточнил: если в последующей их работе появятся вопросы, докладывать необходимо ему напрямую

«Ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас недозагружены или которые могут выполнить больший объем работы. Но и здесь министров, в аппарате правительства надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным. Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции – весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы ответственны за особо важные группы товаров», – сказал Лукашенко.

Президент потребовал, чтобы комиссия не вмешивалась в текущую деятельность белорусских предприятий. Это будет своеобразный отраслевой орган, задача которого – вносить предложения по основным вопросам.



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В Беларуси будет сформирована комиссия по вопросам экспорта
 
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