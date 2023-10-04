|
Лукашенко: Нет таких товаров, которые мы не можем продать
04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопросы торговли обсуждали в Беларуси – там появится комиссия по вопросам экспорта. Соответствующее поручение дал президент республики Александр Лукашенко. Прежде всего речь идет о стратегических товарах – калийных удобрениях и нефтепродуктах, передает «МИР 24».
Возглавит комиссию Дмитрий Крутой –
Президент потребовал, чтобы комиссия не вмешивалась в текущую деятельность белорусских предприятий. Это будет своеобразный отраслевой орган, задача которого – вносить предложения по основным вопросам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будет сформирована комиссия по вопросам экспорта
|
Свежие газеты
Архив (Разное)