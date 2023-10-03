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Форум Союзного государства в Минске собрал около 300 человек

03.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

Форум Союзного государства прошел в Минске. На нем собрались ученые, руководители, преподаватели и студенты вузов – всего около 300 человек, передает «МИР 24».

Научные исторические сообщества двух стран объединились, чтобы бороться с теми, кто искажает факты или пытается переписать историю Великой Отечественной войны, пропагандирует национализм или неонацизм.

«Нацизм и те люди, которые живы еще, которые были в нацистских батальонах, поднимают голову, их приглашают в парламенты, их приветствуют. Сегодня их потомки занимают лидирующие позиции в правительствах отдельных стран. Конечно, у них есть собственная цель переписать историю и обелить свою историю», – сказала заместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан.

«Мы должны доносить эту правду, прежде всего, до молодежи. Чтобы молодежь знала по-настоящему, что такое история, как нам сложно было отстаивать свою независимость, белорусский суверенитет, наши земли, наш народ», – рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

На форуме обсудили и проблему разрушения памятников советским воинам в других странах. Участники посетили также мемориальный комплекс «Хатынь» и Национальную библиотеку.



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Теги: Минск
 
 
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Научные исторические сообщества двух стран объединились, чтобы бороться с теми, кто искажает исторические факты.
 
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