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Форум Союзного государства в Минске собрал около 300 человек
03.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске собрал около 300 человек" height="100%" width="670">
Форум Союзного государства прошел в Минске. На нем собрались ученые, руководители, преподаватели и студенты вузов – всего около 300 человек, передает «МИР 24».
Научные исторические сообщества двух стран объединились, чтобы бороться с теми, кто искажает факты или пытается переписать историю Великой Отечественной войны, пропагандирует национализм или неонацизм.
«Мы должны доносить эту правду, прежде всего, до молодежи. Чтобы молодежь знала по-настоящему, что такое история, как нам сложно было отстаивать свою независимость, белорусский суверенитет, наши земли, наш народ», – рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
На форуме обсудили и проблему разрушения памятников советским воинам в других странах. Участники посетили также мемориальный комплекс «Хатынь» и Национальную библиотеку.
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Научные исторические сообщества двух стран объединились, чтобы бороться с теми, кто искажает исторические факты.
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