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Беларусь и Никарагуа договорились о взаимовыгодном сотрудничестве
04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранять мир и строить взаимовыгодное сотрудничество договорились парламентарии Беларуси и Никарагуа. Делегацию из Центральной Америки приняли в Совете Республики, передает телеканал «МИР 24».
Стороны подтвердили дружеские и доверительные отношения двух стран, а также отметили взаимную поддержку на международных площадках. Гости посетят Минский тракторный завод и торгово-промышленную палату. Стороны намерены активизировать контакты по линии здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
Ранее, в мае, на встрече с главой МИД Никарагуа Лукашенко заявил, что республика может стать
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Стороны подтвердили дружеские и доверительные отношения двух стран.
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