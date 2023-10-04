Беларусь и Никарагуа договорились о взаимовыгодном сотрудничестве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранять мир и строить взаимовыгодное сотрудничество договорились парламентарии Беларуси и Никарагуа. Делегацию из Центральной Америки приняли в Совете Республики, передает телеканал «МИР 24».

Стороны подтвердили дружеские и доверительные отношения двух стран, а также отметили взаимную поддержку на международных площадках. Гости посетят Минский тракторный завод и торгово-промышленную палату. Стороны намерены активизировать контакты по линии здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

«Взаимодействие между странами важно не только по линии экономики, промышленности, но и по линии общественных объединений, политических партий. Это то, что называется партийная дипломатия или народная дипломатия. Ведущая партия Никарагуа «Фронт национального освобождения» имеет программу, которая в значительной мере отражает принципы и идеи нашей партии «Белая Русь». Мы стоим на реализации принципа социальной справедливости в наших странах», – отметил член Совета Республики, председатель партии «Белая Русь» Олег Романов.