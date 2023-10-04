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Беларусь и Никарагуа договорились о взаимовыгодном сотрудничестве

04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Никарагуа договорились о взаимовыгодном сотрудничестве
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сохранять мир и строить взаимовыгодное сотрудничество договорились парламентарии Беларуси и Никарагуа. Делегацию из Центральной Америки приняли в Совете Республики, передает телеканал «МИР 24».

Стороны подтвердили дружеские и доверительные отношения двух стран, а также отметили взаимную поддержку на международных площадках. Гости посетят Минский тракторный завод и торгово-промышленную палату. Стороны намерены активизировать контакты по линии здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

«Взаимодействие между странами важно не только по линии экономики, промышленности, но и по линии общественных объединений, политических партий. Это то, что называется партийная дипломатия или народная дипломатия. Ведущая партия Никарагуа «Фронт национального освобождения» имеет программу, которая в значительной мере отражает принципы и идеи нашей партии «Белая Русь». Мы стоим на реализации принципа социальной справедливости в наших странах», – отметил член Совета Республики, председатель партии «Белая Русь» Олег Романов.

Развитию деловых и культурных связей между Беларусью и Никарагуа будет способствовать возможная отмена визовых требований. Соответствующий проект соглашения одобрил Александр Лукашенко летом 2023 года.

Ранее, в мае, на встрече с главой МИД Никарагуа Лукашенко заявил, что республика может стать воротами в Латинскую Америку для белорусской продукции и техники. Он также отметил, что отношения двух стран необходимо вывести на самый высокий уровень. В пример привел Кубу и Венесуэлу, с которыми у Минска налажены крепкие связи, несмотря на расстояния.



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Теги: Минск
 
 
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Стороны подтвердили дружеские и доверительные отношения двух стран.
 
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