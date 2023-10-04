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Лечение сердца с помощью трехмерной модели разработали минские кардиологи

04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лечение сердца с помощью трехмерной модели разработали минские кардиологи
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минские кардиологи разработали новый метод лечения сердца. Технология позволяет более эффективно оперировать заболевания левого желудочка. Для этого врачи используют трехмерные модели. Подробнее Елизавета Проявенко.

Сценарий кардиологам знакомый: на УЗИ у пациента случайно замечают утолщение межжелудочковой перегородки. Из-за патологии объем сердца изнутри уменьшается. Чтобы догнать кровь до мозга, работа органа ускоряется. Чаще всего патология наследственная.

«В популяции гипертрофическая кардиопатия встречается всего в 0,2% случаев. Но настроенность определенная кардиологов на эту патологию позволяет нам выявлять ее достаточно часто. Иногда это выявляется у детей, иногда при случайных осмотрах, и распространенность по возрастным группам не имеет значения», – рассказала врач ультразвуковой диагностики Ираида Устинова.

Чтобы облегчить сердцу работу, лишнюю часть перегородки нужно удалить. Сначала главный «двигатель» человеческого организма сканируют. Врачам нужна его точная копия.

«Это срезовое исследование. Мы посрезово видим изображение сердца. Доктор детально обводит все структуры сердца для того, чтобы потом на принтере распечатать», – пояснила заведующая рентгеновским отделением Татьяна Русак.

По копии сердца на принтере печатают 3D-модель. Хирург использует этот пластиковый образец во время операции, он помогает ему удалить утолщение. Раньше врач ориентировался только на УЗИ, поэтому были риски.

Как с помощью электрических импульсов будут лечить сердце?

«У него не было трехмерной структуры, то есть представления, что внутри его ждет во время операции. А сейчас хирург точно знает, что его ждет там. То есть, он знает патологические тяжи какие могут быть, где расположен митральный клапан, в какой части надо и безопасно удалять, чтобы не сделать, скажем, дырку в сердце», – сказал врач-хирург Артем Невыглас.

Технология доказала свою эффективность. Новым способом уже прооперировали больше 150 пациентов. Негативных последствий не обнаружили ни у кого. В результате метод зарегистрировали и запатентовали. Похожую технику лечения применяют лишь единицы кардиологических клиник мира.

Результатами нового метода лечения белорусские хирурги поделятся с российскими коллегами. В ноябре представят разработку на Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов в Москве.



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