Лечение сердца с помощью трехмерной модели разработали минские кардиологи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минские кардиологи разработали новый метод лечения сердца. Технология позволяет более эффективно оперировать заболевания левого желудочка. Для этого врачи используют трехмерные модели. Подробнее Елизавета Проявенко.

Сценарий кардиологам знакомый: на УЗИ у пациента случайно замечают утолщение межжелудочковой перегородки. Из-за патологии объем сердца изнутри уменьшается. Чтобы догнать кровь до мозга, работа органа ускоряется. Чаще всего патология наследственная.

«В популяции гипертрофическая кардиопатия встречается всего в 0,2% случаев. Но настроенность определенная кардиологов на эту патологию позволяет нам выявлять ее достаточно часто. Иногда это выявляется у детей, иногда при случайных осмотрах, и распространенность по возрастным группам не имеет значения», – рассказала врач ультразвуковой диагностики Ираида Устинова.

Чтобы облегчить сердцу работу, лишнюю часть перегородки нужно удалить. Сначала главный «двигатель» человеческого организма сканируют. Врачам нужна его точная копия.

«Это срезовое исследование. Мы посрезово видим изображение сердца. Доктор детально обводит все структуры сердца для того, чтобы потом на принтере распечатать», – пояснила заведующая рентгеновским отделением Татьяна Русак.

По копии сердца на принтере печатают 3D-модель. Хирург использует этот пластиковый образец во время операции, он помогает ему удалить утолщение. Раньше врач ориентировался только на УЗИ, поэтому были риски.

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